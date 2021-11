‘As One’: Milan Games Week e Cartoomics per la prima volta insieme

L'evento sarà trasmesso anche in streaming

Dal 12 al 14 novembre, Fiera Milano Rho ospiterà il più importante evento italiano dedicato a videogiochi, esports, digital entertainment, geek culture, fumetto, editoria e all’intrattenimento a 360°. Si tratta di As One: Milan Games Week e Cartoomics, per la prima volta insieme, uniscono le loro forze per tre giorni a cui sarebbe davvero un peccato mancare.

A raccontare tutto ci penserà Radio 105, partner dell’evento, che trasmetterà in diretta con Diletta Leotta e Daniele Battaglia (“105 Take Away”, il venerdì dalle 12.00 alle 13.00) e con Edoardo Mecca e Dario Micolani (“105 Week end, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 17.00). La musica non mancherà: saliranno sul main stage dell’evento, tra gli altri, anche Massimo Pericolo e Vegas Jones.

LEGGI ANCHE >> Caterina Rocchi e la Lucca Manga School: «Volevo fare la mangaka (e ce l’ho fatta)»

A presentare i tantissimi appuntamenti che faranno parte di Milano Games Week e Cartoomics saranno Bryan Ronzani, voce di Radio 105, e Giorgia Vecchini, che abbiamo incontrato qualche giorno fa per farci raccontare delle sue tante passioni. Ogni giorno si giocherà dal vivo con Chiara Rocco ad Animal Crossing: New Horizons e il nuovo DLC Happy Home Paradise. Spazio anche ai momenti live con Stefano Bersola, Letizia Turrà e Pietro Ubaldi (sabato 13), oltre al gran finale, con il concerto di Giorgio Vanni, il noto cantante delle sigle di cartoni animati, che farà ballare e cantare il pubblico con tutti i suoi successi, da Pokémon a Dragon Ball, dai Cavalieri dello Zodiaco a Yu-Gi-Oh!, He Man e le Tartarughe Ninja.

Milano Games Week e Cartoomics: anche in streaming

Chi invece non riuscirà a esserci di persona, non dovrà far altro che seguire l’evento in streaming. Sul canale Milan Games Week in programma tornei esport, contest cosplay, gameplay e showmatch, talk e interviste esclusive.

LEGGI ANCHE >> Cos’è e come funziona Webtoon, la piattaforma sud coreana di fumetti digitali

Tra gli eventi più significativi anche la celebrazione dei 60 anni di Diabolik, lo storico personaggio creato dalle sorelle Giussani nel 1962. La casa editrice Astorina mostrerà le numerose celebrazioni dell’anniversario, a cominciare dall’uscita dell’attesissimo film dei Manetti bros, fino ad arrivare alla pubblicazione del numero 900 della serie.