The Oddroots protagonisti di ‘Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica’

Sabato 23 ottobre, il secondo appuntamento della serie ‘Star Walks’ al PArCo vede protagonisti The Oddroots, affermatisi a LAZIOSound.

In programma sabato 23 ottobre, il secondo appuntamento con Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica vede protagonisti i The Oddroots. La band emergente, reduce dall’esperienza di LAZIOSound che ha visto trionfare Claire Audrin, si prepara dunque a raccontarsi sul nuovo palco roseto degli Horti Farnesiani sul Palatino. Ad accompagnare i loro interventi, gli approfondimenti archeologici di Andrea Schiappelli e le domande della speaker Carolina Di Domenico.

Non solo parole ma anche tanta musica. The Oddroots eseguiranno live Queen of Evolution, brano che mette al centro il tema della crescita personale come forma di adattamento al mondo. Un mondo che ci costringe a prendere coscienza del rapporto con esso e con la responsabilità personale nel costruire la propria strada.

“Gli echi esotici della musica degli Oddroots si addicono perfettamente al luogo scelto per il set live, le Uccelliere del giardino dei Farnese”, spiega il Direttore del PArCo Alfonsina Russo. “All’interno di voliere metalliche erano ostentati agli ospiti uccelli provenienti dai Nuovi Mondi, lontani da Roma. La gabbia che tratteneva gli sfortunati volatili oggi rappresenta la tensione a superare i propri limiti, come emerge molto bene dalla musica di questi 8 ragazzi desiderosi di dare forma alla propria libertà di espressione”.

Dopo la vittoria nella categoria Jazzology a LAZIOSound, la band continua a far conoscere la propria proposta musicale grazie allo spazio che Star Walks dedica agli emergenti. Il PArCo ha voluto, infatti, aderire all’iniziativa per i giovani musicisti under 35 di Regione Lazio per dare sostegno ai talenti in erba.

L’appuntamento viene trasmesso in esclusiva sul canale YouTube del PArCo sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18.00. Quindi, sarà rilanciato sui social @parcocolosseo e sui social di LAZIOSound. E per riascoltare tutte le canzoni suonate è disponibile anche la playlist “StarWalks” del canale Spotify del PArCo.

Foto via LAZIOSound e Comunicazione GenerAzioni Giovani