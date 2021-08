‘Luca’ in Home Video: in esclusiva la scena eliminata ‘Sta arrivando Giulia’

'Luca', il film Disney e Pixar, arriva in Home Video. In esclusiva su Revenews la scena eliminata 'Sta arrivando Giulia'.

Dal 25 agosto Luca – il cartone animato Disney e Pixar ambientato in Italia – arriva in Home Video. Oltre alle avventure dei simpatici protagonisti della pellicola, la versione in Home Video (versioni Blu-Ray e DVD) offrirà agli spettatori dei contenuti extra, tra cui la scena eliminata Sta Arrivando Giulia, che vi proponiamo oggi in anteprima.

Ecco l’elenco nel dettaglio di tutti i contenuti extra della versione Home Video di Luca: