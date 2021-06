‘Luca’, a Monterosso le statue subacquee ispirate a Luca e Alberto

Due statue di Luca e Alberto giacciono sui fondali del mare di Monterosso e sono già un'attrazione per gli amanti dello snorkeling.

Per celebrare Luca, al largo di Monterosso (una delle località delle Cinque Terre in Liguria) giacciono sui fondali due statue subacquee. Le statue sono ispirate ai personaggi di Luca e Alberto, i giovani mostri marini protagonisti del film disponibile in streaming in esclusiva su Disney+.

Artigiani e ingegneri italiani hanno realizzato le statue, grazie all’unione di creatività e tecnologia. Le statue subacquee sono alte 2 metri e mezzo e a comporle sono materiali ecosostenibili in vetroresina. Per dipingerle è stata inoltre usata una pittura color sabbia di polvere di pietra naturale per rispettare l’habitat marino.

Le statue, posizionate ancora per qualche giorno a una profondità di 5 metri sotto il livello del mare a poca distanza dalla riva della spiaggia di Monterosso, sono già diventate un’attrazione per gli amanti dello snorkeling.

L’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana. Racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale, durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter.

Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo. Sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca è diretto dal candidato all’Academy Award Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3).