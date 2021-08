‘MTV Back and Beyond’ celebra la musica: «Eredità senza precedenti»

Per il mese di agosto MTV propone una programmazione per celebrare i momenti musicali più iconici di sempre, dai Nirvana ai BTS.

Era il 1° agosto 1981 quando MTV ha mandato in onda videoclip che hanno segnato la storia della musica. Uno fra tutti, ‘Video Killed the Radio Star’. Per celebrare i momenti più memorabili dell’emittente, nel mese di agosto è programmato lo stunt Back And Beyond che attraversa i decenni a suon di note. Dallo storico MTV Unplugged coi Nirvana a quello recente coi BTS ma anche le varie edizioni dei Vmas e degli EMAs oltre a speciali d’archivio.

“MTV ha un’eredità senza precedenti nel definire la cultura pop e fornire ai fan un accesso unico ed esclusivo ad alcuni dei momenti più iconici della musica”. Così commenta Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events, ViacomCBS and Chief Content Officer, Music, Paramount+.

“Mentre celebriamo i momenti rivoluzionari di MTV del passato, stiamo anche già individuando modi nuovi ed innovativi per rompere le regole”, continua Gillmer. Con l’obiettivo di “creare nuove epiche esperienze musicali per il nostro pubblico globale e fornire alla prossima generazione di superstar la piattaforma ideale per mostrare la loro abilità artistica”.

“In Italia MTV segue la celebrazione globale della musica ricordando anche le importanti produzioni locali che ne hanno fatto la storia”, afferma Luca De Gennaro VP Talent Artist Music South Hub ViacomCBS.“MTV ancora oggi rappresenta, infatti, un importante punto di riferimento per le nuove generazioni di artisti. Anche attraverso la piattaforma MTV New Generation che ogni mese seleziona e da visibilità ad artisti emergenti”.

In Italia Back and Beyond va in onda dal 2 al 31 agosto alle 16:50 su MTV MTV Music e NOW. Tra i contenuti internazionali, il palinsesto del 16 agosto prevede Behind The Music: Madonna in occasione del suo compleanno. Nel weekend, poi, le due ore di programmazione sono dedicate agli show italiani con

Storytellers, dalle prime edizioni alle più recenti con Elisa e J-Ax

le serie musicali tra cui la produzione italiana YO! MTV Raps

