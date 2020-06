‘Yo! MTV Raps’, Emis Killa: «Ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio»

Da mercoledì 17 alle 22.00 in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) arriva 'Yo! MTV Raps' con Emis Killa.

In questi ultimi due mesi di emergenza sanitaria la musica si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci per creare empatia, dimostrare solidarietà, unire le persone, seppur a distanza.

Abbiamo visto medici esausti a fine turno imbracciare la chitarra e cantare Creep dei Radiohead, abbiamo visto i balconi riempirsi per cantare insieme e sentirci ancora una comunità, abbiamo visto il mondo della musica mobilitarsi per raccogliere fondi a sostegno dell’emergenza.

Uno periodo fuori dal comune che Emis Killa racconta, con le sue parole, nell’intro di YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop in onda da mercoledì 17 alle 22.00 in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). Ad accompagnare lo spettatore nel mondo della street culture, oltre al rapper milanese ci sarà Valentina Pegorer, due giovani coinvolgenti, per offrire un punto di vista alternativo non solo per far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche per parlare più da vicino ai giovani, attraverso il genere musicale che oggi più li rappresenta.

«Tutti abbiamo dovuto rivedere le nostre priorità e ridimensionarci e MTV ha fatto la scelta più difficile per salvaguardare la salute di tutti quanti, ovvero fermare la produzione. Abbiamo dovuto chiudere lo studio e svuotarlo».

Queste le parole di Emis che aggiunge: «Ciononostante, non ci siamo dati per vinti e abbiamo comunque portato a termine la nostra missione che è quella di mostrarvi, attraverso la musica, quello che è successo nell’hip pop negli anni passati e presentarvi l’attualità della scena rap italiana. Il rap è tante cose messe assieme: è intrattenimento ma è anche un punto di vista sulla vita reale, su quello che ci circonda. Anche in questa occasione la comunità hip hop risponderà di sicuro. Perché si sa che ad ogni possibile fine corrisponde un nuovo inizio. Ecco perché YO! MTV Raps non si ferma».