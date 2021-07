Ed Sheeran sceglie i Meduza per il primo remix di ‘Bad Habits’

Dopo uno scambio su Instagram tra Ed Sheeran e i Meduza, esce 'Bad Habits - Meduza Remix', il primo remix del singolo.

I Meduza e Ed Sheeran. Il gruppo italiano di musica house – composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio – ha collaborato col celebre cantautore britannico che ha scelto il trio per realizzare il primo remix di Bad Habits. Due settimane fa, tra Ed Sheeran e i Meduza c’era stato del resto un curioso scambio su Instagram. Ed aveva commentato il post sul remix di Innadadance scrivendo «Loving this. Bad Habits remix? (Mi piace un sacco. Facciamo il remix di Bad Habits?)».

E non erano sole parole, visto che il remix è poi diventato realtà. Il brano è stato presentato in anteprima nel dj set sold out della scorsa settimana all’Echostage di Washington DC ed è disponibile da venerdì 30 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Avranno sicuramente aiutato anche i numeri dei Meduza all’estero a spostare l’attenzione di Ed Sheeran sui tre producer. Paradise, il singolo con più di 750 milioni di stream all’attivo, è stato certificato pochissimi giorni fa disco d’oro negli Stati Uniti. Diventando così il terzo singolo consecutivo dei producers, dopo Lose control e Piece of your heart, a raggiungere un così grande traguardo negli USA.

L’oro statunitense di Paradise va così ad aggiungersi al già quadruplo disco di platino in Irlanda, doppio platino in Slovacchia e Svizzera, platino in Italia, Australia, Brasile e Sud Africa e oro in Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia e Regno Unito.