MEI 2021 dedicato a Rino Gaetano, tra i premiati La Rappresentante di Lista

In programma dall’1 al 3 ottobre, la 26esima edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è dedicata a Rino Gaetano. Annunciati i primi ospiti e i premi.

Edizione numero ventisei per il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che torna a Faenza l’1, 2 e 3 ottobre 2021. La rassegna di Giordano Sangiorgi dedicata alla musica indipendente italiana quest’anno è dedicata a Rino Gaetano, di cui ricorre il quarantennale dalla scomparsa. Proprio in apertura, a inaugurare la tre giorni, sarà l’appuntamento 40 anni senza Rino al Teatro Masini con la Rino Gaetano Band guidata dal nipote Alessandro e ospiti Pierdavide Carone e Diana Tejera.

Non solo, il MEI 2021 ha deciso anche di onorare il primo artista indipendente ante litteram con una figurina speciale di Figurine Forever. Il ricavato dalla vendita servirà per finanziare i progetti della Fondazione Meyer. Ma l’edizione 2020 + 1 della rassegna guarda anche al presente e soprattutto al futuro, ospitando alcuni degli artisti più promettenti della scena giovane.

LEGGI ANCHE: Elodie sorprende ancora: al lavoro sul nuovo album, annuncia il debutto al cinema

MEI 2021: i premiati dell’edizione e la Fiera del disco

Annunciati tra i primi ospiti, Nccp, Lorenzo Kruger, Amerigo Verardi, Enrico Capuano e cmqmartina. E ancora: H.E.R., VV, Giuse The Liza e Giovanni Lindo Ferretti. Inoltre, sabato 2 ottobre Andrea Chimenti riceverà il premio alla carriera e per l’occasione presenterà in anteprima assoluta alcuni brani del nuovo album “Il deserto la notte il mare”, in uscita il 5 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEI – Meeting Indipendenti (@mei_meeting)

Ma veniamo ai premiati del MEI 2021. Il Premio al Miglior Artista Indipendente (PIMI) va ad Amerigo Verardi mentre La Rappresentante di Lista si aggiudica il Premio Speciale Nilla Pizzi come miglior artista indipendente a Sanremo 2021. Va invece alla giovane cmqmartina il Premio Giovani MEI. Premio alla carriera, poi, ad Andrea Chimenti, Giovanni Lindo Ferretti, alla Nuova Compagnia di canto Popolare e Renato Marengo.

Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre il Palazzo delle Esposizioni accoglierà la Fiera del disco di Faenza, giunta alla terza edizione. Il calendario promette incontri, presentazioni, mostre ed esposizioni di materiale eterogeneo per collezionisti e semplici appassionati di musica. Da non perdere.

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni