Elodie sorprende ancora: al lavoro sul nuovo album, annuncia il debutto al cinema

Quella in corso è un’estate piena di impegni per Elodie che, dopo aver iniziato la lavorazione del nuovo album, annuncia l’esordio al cinema.

Sembra proprio che per Elodie le vacanze siano un miraggio: si prospettano, infatti, settimane dense di impegni. E non solo sul fronte musicale. L’artista – che abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice e protagonista di Celebrity Hunted 2 – aggiunge nuove voci al suo curriculum. Sarà infatti protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa le cui riprese inizieranno in autunno. Un progetto, quello sul set, che si aggiunge alla lavorazione del prossimo album annunciata solo qualche settimana fa.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro”, commenta Elodie. “[Significa] darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata”.

“Elodie è forza, istinto, bellezza”, sono invece le parole del regista Pippo Mezzapesa. “Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”.

Il lungometraggio si intitolerà Ti mangio il cuore ed è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta scritto a quattro mani da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Scritto dallo stesso Mezzapesa con insieme a Antonella Gaeta e Davide Serino, il lavoro vede alla produzione, invece, Indigo Film con Rai Cinema.

Nelle scorse settimane, invece, Elodie si è concentrata sul nuovo album la cui lavorazione è iniziata in Toscana e prevede il primo singolo per il mese di settembre. Al fianco dell’artista un team di prim’ordine con Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz coinvolti nella scrittura.

