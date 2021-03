Cmqmartina, ‘se mi pieghi non mi spezzi’: «Spesso sono stata la peggior nemica di me stessa»

Venerdì 19 marzo è uscito ‘se mi pieghi non mi spezzi’, il nuovo singolo di cmqmartina che ci racconta come nato il brano. Testo e audio della canzone.

Si intitola se mi pieghi non mi spezzi il nuovo singolo di cmqmartina, giovane talento che torna dopo il debut album ‘Disco’ e l’esperienza a X Factor 2020. La miscela di elettronica, dance e cantautorato è la firma con cui l’artista ventenne si sta facendo apprezzare nella nu-dance italiana. Nella traccia, oltre alla penna di cmqmartina, ci sono Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Giorgio Pesenti che firmano la composizione.

“È un pezzo che ho scritto qualche mese fa in un momento particolarmente buio della mia vita – ci racconta la cantautrice – È una sorta di grido nei confronti di chi ha cercato di ferirmi, di chi ha cercato di farmi del male e, tra di loro, ci sono anche io. Spesso sono stata la peggior nemica di me stessa”.

Il brano, diventa, così un monito: “L’ho scritto per ricordarmi che tante volte, anche se tutto sembra andare a rotoli, c’è dell’altro – continua cmqmartina – Domani è un altro giorno e il sorriso arriverà di nuovo. Spero di potervi trasmettere questa speranza nei confronti del domani e vi dico: vogliatevi bene, rispettate voi stessi e i vostri tempi. Perché non siamo tutti uguali”.

Spero anche di farvi ballare con la cassa dritta – conclude la giovane artista – Ballare mi aiuta molto e quindi spero che sia di aiuto anche a voi.

Cmqmartina: il testo di ‘se mi pieghi non mi spezzi’

Mi piace correre il rischio

verso la direzione

che non decideresti mai di prendere

ti cerco in ogni canzone

ma mi basto da sola

anche se la corrente mi trascina via

da tutte queste persone

parlo senza sapere

come se fosse che niente mi faccia stare bene

da quando sono partita

guardo cose diverse

come se fossero uguali

ma va bene così



Ballerò tra le stelle accese

scoprirò scoprirò l’amore

ed abbasso le mie difese

se mi pieghi non mi spezzi

non mi spezzi

non mi spezzi

non mi spezzi

se mi pieghi non mi spezzi



Ho imparato a mie spese

che avere ragione

non è così importante come sentirsi bene con me stessa

prendo tempo per capirmi meglio



Ballerò tra deserti e chiese

dai miei occhi la bocca beve

sulla pelle colori e pietre

se mi pieghi non mi spezzi

non mi spezzi

non mi spezzi

non mi spezzi

se mi pieghi non mi spezzi



Mentre me ne andavo via da te

sui prati le ore passavano lente

quando tornerò saprai che

se mi pieghi non mi spezzi



Ballerò tra le stelle accese

scoprirò scoprirò l’amore

ed abbasso le mie difese

se mi piego giuro non mi spezzerò

Ballerò tra deserti e chiese

dai miei occhi la bocca beve

sulla pelle colori e pietre

se mi piego giuro non mi spezzerò

Foto di Jessica De Maio da Ufficio Stampa Astarte Agency