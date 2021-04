Concerto del Primo Maggio 2021: i primi big annunciati e i finalisti di 1MNEXT

Si scaldano i motori per il tradizionale concertone romano del Primo Maggio: annunciati Pierò Pelù ed Extraliscio. Attesa per la finale del contest per gli emergenti.

In un anno così difficile anche, e soprattutto, per la musica live, il tradizionale appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma è una boccata d’aria fresca. L’evento, trasmesso in diretta su Rai3 e su Rai Radio2, si svolgerà principalmente presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. E in attesa del giorno fatidico iniziano ad arrivare i primi nomi dei big che si alterneranno nella lunga maratona musicale.

I primi artisti confermati sono stati Piero Pelù, gli Extraliscio (per la prima volta al Primo Maggio di Roma), Bugo e i Fast Animals and Slow Kids insieme a Willie Peyote. L’elenco ovviamente è in costante aggiornamento e si arricchisce di ora in ora di nuovi nomi. Intanto anche i finalisti del contest per emergenti 1MNEXT scaldano la voce.

Le votazioni si sono chiuse ufficialmente il 17 aprile ed è tempo di finale live per i giovani arrivati al rush finale. Dieci gli artisti che si contendono i tre posti disponibili al concertone, a cui si aggiungono i due candidati, rispettivamente, della selezione di Musica contro le mafie e contest Lazio Sound Scouting.

Ecco, quindi, l’elenco completo dei finalisti di 1MNEXT 2021:

Brujas (Roma)

Cargo (Roma)

Giorgio Moretti (Pavia)

Guasto (Portici, NA)

Junior V (Bari)

Marte Marasco (Milano)

My Girl Is Retro (Bologna)

Neno (Torino)

Novaffair (Napoli)

Omar (Torino)

Marte (da Musica contro le mafie)

Claire Audrin (da Lazio Sound Scouting)

L’appuntamento con la finale è fissato per giovedì 22 aprile, in streaming dalle 18.00 sul Canale Youtube del Primo Maggio e su 1MNEXT. Le esibizioni si svolgono allo Spazio Rossellini di Roma (Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL) con la conduzione di Erica Mou.

Saranno, quindi, i tre migliori ad accedere al palco del Primo Maggio 2021 sul quale verrà proclamato il vincitore assoluto dell’edizione.

Logo Primo Maggio 2021 da Facebook