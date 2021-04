Dopo le accuse dei Jedward il web si mobilita per 1D e Little Mix

#justicefor1Dandlittlemix è tra gli hashtag in tendenza sui social dopo le accuse sollevate nei confronti della Syco di Simon Cowell. Cosa sta succedendo?

Gli irlandesi Jedward – ovvero i gemelli John ed Edward Grimes – hanno lanciato una vera e propria bomba social a mezzo Twitter. Il duo, infatti, ha accusato Simon Cowell, patron di X Factor, e la sua società Syco Entertainment di aver trattato come schiavi One Direction e Little Mix. Parole durissime quelle dei fratelli Grimes, che a X Factor UK hanno partecipato loro stessi nell’ormai lontano 2009.

Stando alle parole del duo, in particolare, l’esperienza al talent show sarebbe stata un vero e proprio inferno. “Ogni concorrente di X Factor era uno schiavo dello spettacolo – si legge tra i primi tweet dei Jedward – veniva pagato zero mentre loro guadagnavano milioni! Tutto ciò che importa loro è il proprio stipendio!”

Quindi il duo si concentra sul dirigente della discografia Cowell, fondatore e presidente della Syco che aveva sotto contratto proprio One Direction e Little Mix. “Pensa di essere il leader mafioso dell’industria musicale quando in realtà non è altro che un brutto lifting”, è il primo affondo dei Jedward. Quindi i ragazzi continuano: “C’è una ragione per cui Syco si chiama Psycho! 1D e Little Mix sono legalmente fregati nei contratti e non possono mai parlare apertamente”.

E a proposito delle condizioni contrattuali, i Jedward specificano che il management “detta ogni loro mossa, dalle relazioni al modo in cui vivono le loro vite.” E lanciano l’appello “Giustizia per 1D e Little Mix”, divenuto in breve hashtag di tendenza.

Every contestant on the Xfactor was a slave to the show and got paid Zero while they made millions! — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

Simon Cowell thinks he’s the Mafia leader of the music industry when in reality he’s nothing but a bad facelift ❤️ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

There’s a reason Syco is called Psycho! 1D and Little Mix are legally fucked in contracts and can never speak out so we are! — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

Legally posting contracts online is gonna end up in court but we’ve known for many years the situation! Niall! Liam! Louis! Zayn! Harry! You’re survivors ❤️ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

E sono già migliaia i tweet che reclamano #justicefor1Dandlittlemix, riconoscendo dunque completa attendibilità alle affermazioni dei Jedward. Tra l’altro, il duo ha raccontato di aver letto il contratto degli One Direction perché inviato loro per errore dall’etichetta comune. Consapevoli di rischiare conseguenze legali nel pubblicare queste informazioni, i fratelli Grimes vogliono farsi portavoce per chi, a detta loro, non può farsi sentire.

“Questa non è la nostra storia da raccontare – scrivono ancora – È una panoramica di quanto sia corrotta l’industria musicale! Stiamo cercando di mandare [un messaggio] di coraggio e forza a tutti gli artisti che vengono fregati. È ora che questo finisca! I fatti sono fatti, parlandone ci stiamo mettendo in una posizione molto pericolosa. Ma le vittime dell’industria musicale devono essere ascoltate! I fan lo sanno da anni”.

E proprio i fan si stanno mobilitando sui social a sostegno dei 1D e delle Little Mix che i Jedward non esitano a definire dei “sopravvissuti”. In più, oltre al duo, c’è un’altra artista che da qualche settimana sta alzando il velo a difesa dei diritti degli artisti: è Rebecca Ferguson. Che cosa succederà ora?

This isn’t our story to tell! It’s an insight of how corrupt the music industry is! We’re sending courage & strength to all artists being fucked over! It ends now 🙌🏼❤️🙌🏼 — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

Facts are facts we’re putting ourselves in a very dangerous position speaking out! Victims in the music industry need to be heard! Fans have known for years! ❤️ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

You can’t silence the truth! Nobody can drag me down! 🙌🏼 — JEDWARD (@planetjedward) April 6, 2021

I was once told that @Aiden was taken out of circulation which meant he no longer was allowed to get work etc because they wanted space for another. The live agent was sad about this but had no power to stop it. However a call was made to him to ' take him out of circulation' https://t.co/OrRnDWyeHx — Rebecca Ferguson (@RebeccaFMusic) April 6, 2021

A boyband member told me that they were being picked up and thrown against walls, when they challenged decisions! I spoke with the accused and his words were "when you make as much money as you guys do, you don't get a say in what you do in your life, you do as we say" #change — Rebecca Ferguson (@RebeccaFMusic) March 13, 2021

This is why I fight,this is why I have written to people in positions of power & requested for an inquiry.We can change things for future artists/contestants! For far too long people have looked away.Falsely conditioned to be afraid when we the artists have always held the power. — Rebecca Ferguson (@RebeccaFMusic) March 13, 2021

Foto Kikapress