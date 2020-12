‘Hypnotized’ è il brano dell’anno in radio, Ghali l’italiano più trasmesso

A pochi giorni dalla fine del 2020, EarOne ha diffuso i dati sui brani più trasmessi dalle radio: la hit ‘Hypnotized’ guadagna la medaglia d’oro. Fra gli italiani si impongono Ghali e Irama.

Rullo di tamburi…. La superhit Hypnotizeddi Purple Disco Machine & Sophie and The Giants è il brano più ascoltato in radio nel 2020. A incoronare la canzone sono le rilevazioni di EarOne nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 14 dicembre 2020, anteprima della classifica definitiva che verrà pubblicata nei primi giorni del 2021.

Nella chart airplay generale, troviamo poi al secondo posto Breaking Me di Topic & A7S seguiti, sul terzo gradino del podio, da Blinding Lights di The Weeknd. L’artista fa doppietta piazzandosi anche al quarto posto conIn Your Eyes. Primo italiano della hit parade complessiva è Ghali, quinto con Good Times, che precede Rain on me di Lady Gaga & Ariana Grande e Mediterranea di Irama (settimo posto).

A completare la Top Ten ecco Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso (ottavi), Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (nono posto) e The Other Side di SZA & Justin Timberlake (in decima posizione).

Top Ten EarOne Airplay Radio GENERALE

Hypnotized – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants Breaking Me – Topic & A7S Blinding Lights – The Weeknd In Your Eyes – The Weeknd Good Times – Ghali Rain on me – Lady Gaga with Ariana Grande Mediterranea – Irama Karaoke – Boomdabash & Alessandra Amoroso Levitating – Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott The Other Side – SZA & Justin Timberlake

Passando agli artisti italiani, oltre a Ghali e Irama (rispettivamente primo e secondo), la Top Ten vede al terzo posto Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso. Quindi, tra le prime dieci posizioni ecco Bam Bam Twist di Achille Lauro feat. Gow Tribe (quarto), Tikibombom di Levante (quinta) e Neon – Le Ali di Marracash feat. Elisa (al sesto posto).

Fra i più trasmessi in radio in questo 2020 anche Mahmood con Rapide (settimo), Elodie – ottava con Guaranà e nona con Andromeda – e Francesco Gabbani, decimo con Viceversa.

Top Ten EarOne Airplay Radio ITALIANI

Good Times – Ghali Mediterranea – Irama Karaoke – Boomdabash & Alessandra Amoroso Bam Bam Twist – Achille Lauro feat. Gow Tribe Tikibombom – Levante Neon (Le Ali) – Marracash feat. Elisa Rapide – Mahmood Guaranà – Elodie Andromeda – Elodie Viceversa – Francesco Gabbani

Di seguito la classifica radio dei brani indipendenti più trasmessi e la Top Ten dei passaggi televisivi.

Top Ten EarOne Airplay Radio INDIPENDENTI

Good Times – Ghali All I Know – Goldstone feat. Octave Lissner Numb – Dotan Fai rumore – Diodato The One That You Love – LP Tutto questo sei tu – Ultimo Boogieman – Ghali feat. Salmo I’m On My Way – Bob Sinclar Contatto – Negramaro Liberi – Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi

Top Ten EarOne Airplay TV

Good Times – Ghali Fai Rumore – Diodato Rapide – Mahmood Karaoke – Boomdabash & Alessandra Amoroso Tikibombom – Levante Andromeda – Elodie Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari Luci Blu – Emma Viceversa – Francesco Gabbani Il sudore ci appiccica – Francesco Gabbani

