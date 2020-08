Fenomeno ‘Karaoke’: i Boomdabash e Alessandra Amoroso protagonisti dell’estate

Tra le hit del momento spicca ‘Karaoke’, che vede insieme i salentini Boomdabash e Alessandra Amoroso. È questo il vero tormentone dell’estate 2020?

Ormai sono lontane le estati da un solo tormentone, quel brano che immancabilmente monopolizzava la stagione. Da tempo, infatti, a fare da colonna sonora ai mesi più caldi è una rosa di hit che tra streaming e visualizzazioni in rete macina milioni di click. E anche questa estate 2020 non si sottrae al trend anche se, forse, un pezzo che spicca sopra gli atri c’è; almeno stando ai numeri.

Parliamo di Karaoke, il travolgente singolo che ha riportato insieme i Boomdabash e Alessandra Amoroso dopo il successo di Mambo Salentino nel 2019. Ancora una volta la canzone svetta al primo posto nella classifica dei brani più passati dalle radio italiane confermando una leadership che dura da oltre otto settimane.

E c’è di più. Già Doppio Disco di Platino con oltre 140mila copie certificate (download + streaming), Karaoke ha superato i 60 milioni di views con il videoclip. È il video più visto su Vevo da quando è uscito. Anche altre piattaforme premiano la hit tutta made in Salento: è il caso di TikTok, dove la canzone spopola tra grandi e piccoli con coreografie divertenti. Per non parlare di Spotify dove è sul podio delle Summer Songs 2020 in Italia.

Tra reggae e pop, “il brano nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera, è un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me – ha raccontato Alessandra Amoroso – Karaoke non è solo una canzone, ma segna un momento per tutti noi e ci dona nuove prospettive per il futuro.”

