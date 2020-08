Songs of Summer: Irama, Boomdabash & Amoroso e Random tra i più ascoltati in Italia

Spotify ha svelato le canzoni più ascoltate dal 1° giugno al 15 agosto 2020: in Italia domina Irama, ma DaBaby non ha rivali nel mondo. Ecco i tormentoni dell’estate 2020.

Negli ultimi giorni di agosto, Spotify annuncia le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo sulla piattaforma. E in questa estate così inedita, la musica non è certo mancate nelle nostre orecchie. A livello globale, DaBaby si laurea artista più ascoltato con Rockstar featuring Roddy Ricch grazie a oltre 380milioni di stream dal 1° giugno al 15 agosto.

A seguire, sul podio della global chart estiva, ci sono The Weeknd con Blinding Lights (al secondo posto con quasi 340 milioni di riproduzioni) e SAINt JHN con Roses – Imabek Remix (terzo con oltre 280 milioni di ascolti).

E cosa succede in Italia? A dominare le preferenze di ascolto su Spotify nei mesi più caldi dell’anno è Irama, la cui Mediterranea ha superato quota 37 milioni di stream nel periodo di tempo analizzato.

Sono entusiasta, anche quest’anno abbiamo spaccato. Ho lavorato molto perché accadesse e speravo arrivasse questo successo…ma non è finita qui, presto ci saranno tante novità! (Irama)

Da venerdì 28 agosto è disponibile il nuovo EP del cantautore, Crepe, di cui l’artista ci ha parlato in questa intervista video. Ma Irama già guarda avanti e, dopo la versione in spagnolo di Mediterranea, dichiara di stare “già pensando a nuovi progetti”.

Ecco di seguito le Top Ten complete dell’estate in Italia e nel mondo.

Summer Songs 2020 Italia (1° giugno – 15 agosto)

Summer Songs 2020 Global (1° giugno – 15 agosto)

Foto da Ufficio Stampa HK Strategies