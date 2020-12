Jean-Michel Jarre invita allo show virtuale ‘Welcome to the Other Side’

Capodanno con Jean-Michel Jarre: l’artista francese invita al suo show ‘Welcome to the Other Side’ per accogliere il 2021, spettacolo tutto virtuale da Notre-Dame a Parigi.

In tempi di emergenza sanitaria e lockdown anche il Capodanno si riorganizza e diventa virtuale. Tra i primi a lanciare il proprio invito per salutare insieme – a distanza – dodici mesi da dimenticare e accogliere il 2021 è il francese Jean-Michel Jarre. L’artista presenta ‘Welcome to the Other Side’, concerto di Capodanno in live stream ambientato nella cattedrale di Notre-Dame.

Con la collaborazione della città di Parigi e il patrocinio dell’UNESCO, la start-up VRrOOm ha ideato uno spettacolo completamente virtuale molto ambizioso. Il mondo costruito con le ultime tecnologie, infatti, sarà l’immagine ufficiale del notiziario di mezzanotte di Parigi e vuole lanciare un messaggio di speranza al mondo dal cuore della capitale.

https://twitter.com/jeanmicheljarre/status/1336266767237324805?s=20

Jean-Michel Jarre si esibirà live in uno studio nei pressi di Notre-Dame mentre sarà il suo avatar a suonare nella cattedrale francese completamente realizzata in digitale. Un duplice augurio, dunque, che passa attraverso uno degli edifici più importanti al momento per guardare alla ricostruzione, concreta ed emotiva dell’Occidente.

La realtà virtuale è per le arti dello spettacolo ciò che il cinema era per il teatro nei suoi primi giorni, una sorta di curiosità. Credo che la realtà virtuale diventerà domani un modo di espressione a sé stante (Jean-Michel Jarre)

Lo show avrà una durata di 45 minuti e la setlist comprendere i brani del recente album di Jarre ‘Electronica’ oltre a pezzi di repertorio. L’audio, inoltre, sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dalle 00:15 del 1° gennaio 2021.

Come assistere al live streaming di Jean-Michel Jarre

Il concerto ‘Welcome to the Other Side’ sarà diffuso in simultanea su diversi media con esperienze di intrattenimento diversificate a seconda della piattaforma. Ecco come assistere:

attraverso la piattaforma VRchat, accessibile sia tramite PC, sia in realtà virtuale per il pubblico dotato di visori VR per una immersione totale;

in live streaming attraverso gli account di Jarre e altre piattaforme di social media tramite PC/Mac, smartphone o tablet;

in diretta audio su France Inter di Radio France;

in diretta TV sul canale di notizie francese BFM Paris.

