BuyLocal, parola di Jean Michiel Jarre

A difendere il mercato nazionale degli strumenti musicali scende in campo Jean Michiel Jarre vediamo perché. In piena ondata Covid19 non ci si rende neanche conto di quale effetto isolamento e chiusura possano fare a certi settori industriali come quello artistico e creativo. Oggi parliamo del comparto musicale ed in particolare degli strumenti musicali. Non solo gli artisti sono fermi, sono ferme le maestranze che accompagnano gli spettacoli e sono bloccate anche tutte le attività di fornitura di qualunque venue italiana, dallo stadio al piccolo club.

Chi pensiamo oggi possa comprare un nuovo impianto audio per il proprio locali? Ben pochi.

In questo clima da deserto dei tartari che colpisce dalla A alla Z un intero settore, vedi la manifestazione Bauli In Piazza, non siamo sorpresi da un appello di un grande della musica mondiale made in France: Jean Michel Jarre. Più che un grande, un dio. Un appello che troviamo condiviso sul sito del distributore Midiware ma che potrebbe valere per qualunque distributore nazionale: comprate nazionale, buy local. A seguire lo stesso appello Jordan Rudess, mastro tastierista deii Dream Theatre.

No, non si tratta di una promozione di tabacco ma semplicemente di un suggerimento all’acquisto di materiale e strumenti musicali da negozi musicali nazionali, siano questi ecommerce o negozi fisici.

Cos’è il buy local? Che la Fracia compri da negozi francesi, l’Italia dagli Italiani, la Germania da store tedeschi. Sembra un appello insensato, tutt’altro. Grazie alle dinamiche delle globalizzazione, gli acquisti di strumenti musicali si sono concentrati su piattaforme internazionali che hanno dominano il mercato per prezzo e qualità del servizio e fin qui niente di male, ma ora i prezzi e la qualità li potete trovare in Italia e quindi perché portare i soldi all’estero?

Se da una parte abbiamo avuto una digitalizzazione del servizi coniugato a un “tutto subito a casa” dall’altra misuriamo un progressivo smantellamento della nostra cultura, almeno di un pezzo, purtroppo l’ennesimo, rappresentato dalla bottega, negozio. Una volta comprata una chitarra come scegliere l’amplificatore? Come provarlo? Da chi essere consigliati. Alcuni diranno basta leggere le recensioni, pareri e riviste. Si, ok, ma quanto vale poter avere 15 minuti con un esperto? Difendere il settore degli store nazionali vuol dire premiare quelle strutture che oltre a essere competitive sul prezzo ci danno modo, ogni volta, di provare gli strumenti con un personale sempre cortese e disposto a darci delucidazione. Chi non ha saputo dotarsi di cortesia e competenza è uscito dal mercato già parecchio tempo fa.

Allora proprio in questo momento dove tra una costrizione e un’altra siamo tutti fra le pareti domestiche, se vi viene voglia di comprarvi un nuovo mixer con microfono e casse o un piano per cantare il vostro artista preferito acquistate local, parola di Jean Michel Jarre.