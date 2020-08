MTV VMAs 2020, ci sarà anche Miley Cyrus

Arriva anche la conferma della partecipazione di Miley Cyrus agli MTV VMAs 2020, dove presenterà 'Midnight Sun' live per la prima volta.

Ci sarà anche Miley Cyrus agli MTV VMAs 2020. Storica performer delle edizioni VMAs precedenti, Miley è pronta ad emozionare i fan con Midnight Sky, il nuovissimo singolo uscito il 14 agosto 2020. Miley torna sul palco raccontando se stessa senza veli: una donna più consapevole e sicura, ma sempre seducente e provocante come solo lei riesce ad essere. Non ci si può che aspettare una performance sconvolgente.

La squadra di performer di quest’anno si conferma quindi epica: Miley Cyrus, insieme ai già annunciati Lady Gaga, BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e CNCO si esibiranno live allo show con performance in diversi luoghi della città.

Guidano la lista delle nomination Lady Gaga (9), Ariana Grande (9), Billie Eilish (6) e The Weekend (6). La collaborazione di Ariana Grande e Lady Gaga su Rain on me ha fatto particolarmente furore ed è candidata nelle categorie Video of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Cinematography, Best Visual Effects, Best Choreography. Nella categoria Best Collaboration Ariana Grande compare anche per il duetto con Justin Bieber su Stuck with U. Lady Gaga ha anche altri due grandi obiettivi da raggiungere: il premio come Artist of the Year e la candidatura nella categoria novità assoluta di quest’anno Best Quarantine Performance, che premia la migliore esibizione in quarantena, categoria in cui Lady Gaga è in nomination con la sua cover di Smile.