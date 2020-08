MTV VMAs 2020, Lady Gaga per la prima volta live con ‘Chromatica’

MTV VMAs 2020: confermate le esibizioni di Lady Gaga, The Weeknd e Maluma. I BTS hanno già registrato la loro performance a Seul.

Anche Lady Gaga si esibirà agli MTV VMAs 2020. Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto – per la precisione, alle 2 – andrà in onda su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su Now Tv) l’evento MTV VMAs 2020, di cui finalmente si scoprono le performance e i nomi degli artisti che si esibiranno in occasione della manifestazione.

Dopo i BTS, J Balvin e Doja Cat, MTV ha infatti annunciato i grandissimi nomi che ha in servo per il pubblico. Lady Gaga, in testa alla classifica VMAs con ben 9 nomination, si esibirà per la prima volta dal vivo con Chromatica. Il sesto album in studio di questa iconica cantante e abilissima performer è già un successo strepitoso e per il palco VMAs è prevista una performance live epica.

Si esibiranno live allo show con performance in diversi luoghi della città anche The Weeknd, per la seconda volta su questo palco con ben 6 nomination (Video of the Year, Artist of the Year, Best R&B Video, Best Direction, Best Cinematography, Best Editing), Roddy Ricch, per la primissima performance ai VMAs con 3 nomination (Song of the Year, PUSH Best New Artist, Best Hip-Hop Video), Maluma con una nomination (Best Latin Video) e i CNCO con 2 nomination (Best Quarantine Performance, Best Choreography).

VMAs 2020, i BTS hanno già registrato la loro esibizione?

È bene sottolineare che – come confermato da alcuni media coreani – i BTS si esibiranno ‘a distanza’ da Seul. Secondo Newsen, i ragazzi hanno già registrato la performance il 17 agosto in una location segretissima, ma dalla Big Hit Entertainment non sono arrivate conferme né smentite («Non possiamo confermare nulla oltre alle loro attività ufficiali», ha reso noto l’agenzia).

I VMAs saranno trasmessi su tutti i canali MTV, in oltre 180 paesi e tradotti in 30 diverse lingue, raggiungendo così più di 450 milioni di famiglie. In Italia, prima dell’evento vero e proprio andrà in onda un preshow, mentre la versione sottotitolata su MTV andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky) martedì 1 settembre dalle 20.