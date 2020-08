VMAs 2020: conduce Keke Palmer. BTS, J Balvin e Doja Cat tra i performer

Sarà Keke Palmer a condurre i VMAs 2020. Annunciate le esibizioni dei BTS, J Balvin e Doja Cat. In Italia, l'evento sarà in diretta su MTV.

Sarà Keke Palmer a condurre i prossimi VMAs 2020, che si svolgeranno domenica 30 agosto al Barclays Center di New York City.

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1 settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky).

«Siamo davvero felici che sia proprio la talentuosa Keke Palmer a presentare gli MTV Vmas 2020. È una forza della natura, piena di energia e con un impareggiabile senso dell’umorismo» ha dichiarato Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events per ViacomCBS Media Networks.

MTV VMAs, chi è la conduttrice Keke Palmer

Keke Palmer è attrice, musicista, presentatrice, autrice e doppiatrice di successo. Ma è anche una figura molto empatica e d’ispirazione per la sua generazione. Agli Emmy Award 2020 è stata nominata per aver co-presentato le serie GMA3: Strahan, Sara, and Keke e condotto Singled Out su Quibi, che si basa su serie cult degli anni ’90. Recentemente ha recitato nel film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, uscito nel 2019, insieme a Jennifer Lopez, Constance Wu e Cardi B. La sua carriera è iniziata con Una parola per un sogno e da quel momento ha partecipato ad oltre 20 film e serie televisive, inclusi Riunione di famiglia con pallottole, Cleaner, Una squadra molto speciale, Shrink, Joyful Noise, Animal – il segreto della foresta.

Ricordiamo che i primi performer ad essere annunciati sono i BTS, che si esibiranno per la prima volta in assoluto con Dynamite (ma in video-collegamento da Seoul, sembrerebbe) il cui lancio è previsto per venerdì 21 agosto. E la lineup è già incredibile con Doja Cat e J Balvin.