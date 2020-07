MEI, Classifica indipendenti: per Ermal Meta è doppietta in Top Ten

Al timone della nuova Indie Music Like ci sono Edda & Marok ma spicca la doppietta di Ermal Meta con il suo singolo e il duetto insieme a Bugo. La Top Ten di giugno.

Rivelata la nuova classifica dei brani indipendenti più apprezzati nel corso del mese di giugno 2020 secondo i dati del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Alla guida della Indie Music Like relativa agli ultimi trenta giorni troviamo Servi dei servi firmata dalla coppia artistica Edda & Marok. Seguono, sul podio, Gazzelle con Ora che ti guardo bene (primo nella precedente classifica) e al terzo posto i Coma_Cose feat. Stabber con Guerre Fredde.

Sul quarto gradino ci sono, poi, i Tre Allegri Ragazzi Morti con il singolo Quando seguiti dai Pinguini Tattici Nucleari con Ridere e, sesti, Lo Stato Sociale con la loro Autocertificazione. A spiccare, quindi, è Ermal Meta con una doppietta di brani in Top Ten. È, infatti, al settimo posto, in duetto con Bugo, sulle note di Mi manca e in ottava posizione con l’ultimo singolo Finirà bene.

Chiude la rosa dei dieci brani indipendenti migliori del mese Luna araba di Colapesce, Dimartino & Carmen Consoli e Good Times di Ghali. Di seguito tutti i dettagli della Indie Music Like di giugno 2020:

Edda & Marok – Servi dei servi Gazzelle – Ora che ti guardo bene Coma_Cose feat. Stabber – Guerre Fredde Tre Allegri Ragazzi Morti – Quando Pinguini Tattici Nucleari – Ridere Lo Stato Sociale – Autocertificazione Bugo feat. Ermal Meta – Mi manca Ermal Meta – Finirà bene Colapesce, Dimartino & Carmen Consoli – Luna araba Ghali – Good Times

