MEI, Classifica indipendenti: Gazzelle e Checco Zalone i più ascoltati

La Indie Music Like di maggio 2020 incorona Gazzelle come artista indipendente più ascoltato del mese con ‘Ora che ti guardo bene’, secondo Checco Zalone. La Top Ten.

MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti ha svelato la nuova Indie Music Like, la classifica che segnala i brani indie italiani più ascoltati del mese. La Top Ten di maggio 2020 vede in vetta Gazzelle con Ora che ti guardo bene, ultimo singolo in radio e digitale. Quindi, sul podio troviamo Checco Zalone con L’immunità di gregge (secondo posto) e i Tre Allegri Ragazzi Morti, terzi con Quando.

Si fermano invece a un soffio dalle medaglie i Coma_Come, in quarta posizione con Guerre fredde feat. Stabber mentre Ghali porta la sua Good Times al quinto posto precedendo Brunori Sas con Capita così.

Chiudono la Top Ten degli indipendenti Young Signorino, Frah Quintale, Achille Lauro e Psicologi. Di seguito tutti i dettagli dei brani indipendenti più ascoltati a maggio 2020:

Gazzelle – Ora che ti guardo bene Checco Zalone – L’immunità di gregge Tre Allegri Ragazzi Morti – Quando Coma_Cose feat. Stabber – Guerre Fredde Ghali – Good Times Brunori Sas – Capita così Young Signorino – Rockstar Mai Frah Quintale – Buio di giorno Achille Lauro feat. Gow Tribe – 16 marzo Psicologi – Sto bene

Ascolta la playlist del MEI dedicata alla Indie Music Like.

Foto da Ufficio Stampa L’Altoparlante