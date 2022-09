Muse, nel 2023 due date negli stadi a Roma e Milano: info e prezzi

I Muse annunciano due date in Italia nel 2023: sono attesi allo Stadio Olimpico e a San Siro: tutte le info e i prezzi.

A meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album Will Of The People, arriva l’annuncio sul nuovo grande spettacolo dei Muse. Il tour arriva finalmente nel nostro Paese, con due imperdibili appuntamenti del Will Of The People World Tour. I Muse saranno protagonisti il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente. Very special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i Royal Blood. Il duo inglese, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, tornerà quindi – a fianco dei Muse – nel nostro Paese dopo la data a giugno 2022 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti saranno disponibili in prevendita D2C dalle ore 10.00 di mercoledì 14 settembre su www.ticketmaster.it. Per gli utenti My Live Nation in prevendita su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di giovedì 15 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 16 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Muse live negli stadi, i prezzi dei biglietti

18 Luglio 2023 – ROMA – Stadio Olimpico

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

22 Luglio 2023 – MILANO – Stadio San Siro

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 50,00 + diritti di prevendita / 3° anello verde numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 40,00 + diritti di prevendita