Achille Lauro Superstar With Electric Orchestra: 12.000 presenti a Milano

Achille Lauro il 5 luglio ha calcato il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro e accolto il pubblico del Milano Summer Festival. Innumerevoli applausi e una scaletta densissima per il suo unico e irripetibile live Achille Lauro Superstar With Electric Orchestra.

La musica suona e le opere d’arte si creano, Achille Lauro ha svelato ieri il progetto NFT live SUPERART ideato da De Marinis Group insieme agli studenti della BigRock school con i partner PwC Italia, LIVENow e The Nemesis. Opere d’arte generativa sound-reactive sulle note di Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce, C’est la vie realizzate interamente a scopo benefico. Saranno poi messe all’asta come NFT in autunno, al termine del tour, su Crypto.com a supporto dell’Associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Tanti i momenti che hanno reso indimenticabile la serata. Accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, Lauro ha mandato in delirio tutti i 12.000 presenti con il suo show eclettico in 5 atti, preceduti da suoi monologhi e seguiti dalle sue indimenticabili hit. Domenica, 1969, Femmina, Zucchero, Fiori rosa, Stripper nuovamente a cavallo del toro meccanico, 16 marzo e Rolls Royce. Quest’ultima impreziosita dalla speciale esibizione insieme a Boss Doms. Achille Lauro Superstar Tour prosegue poi verso Brescia, Marostica, Roma (dove sono attese 20.000 persone), Taormina, Messina, Matera. Con un’unica tappa in Svizzera, fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre.

Foto Luca D’Amelio