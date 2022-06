‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’: parola alle protagoniste

A Campovolo si accendono le luci del concerto evento che unisce sette voci femminili italiane per dire basta alla violenza do genere. La conferenza stampa e la scaletta del live.

Dopo due anni di attesa è finalmente il giorno di Una. Nessuna. Centomila. Il concerto, grande evento live alla RCF Arena di Reggio Emilia inaugurata esattamente sette giorni addietro da Ligabue. Per il secondo appuntamento negli spazi rinnovati di Campovolo, sono sette le grandi voci femminili italiane che, dalle 19:30, danno vita a una serata solidale per dire basta alla violenza sulle donne.

Attesissime, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini si uniscono per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Lo show (organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa) coinvolge anche sette artisti uomini, ciascuno ospite di una delle protagoniste. Caparezza con Mannoia, Brunori Sas con Marrone, Diodato con Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Toffoli, Coez con Nannini ed Eros Ramazzotti con Pausini.

Foto Kikapress

Le dichiarazioni delle artiste di ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’

“Abbiamo pensato a questo mega evento per raccogliere fondi per i centri anti violenza ma anche come forma di prevenzione”, spiega Fiorella Mannoia a poche ore dall’evento. “Negli ultimi tempi ci siamo distratti per eventi ancora più gravi ma questo problema non è risolto. Basti dire che da inizio anno sono già state uccise venti donne e nell’anno precedente centodiciotto: sono numeri importanti e noi continueremo a concentraci su questo problema, non sarà l’ultimo evento con queste finalità”.

“Sono molto emozionata perché sento particolarmente questa causa per la quale cerco di dare il mio contributo da tanti anni”, dice quindi Emma. “E sono super emozionata di avere con me Dario perché, a due anni di distanza, non era così scontato che confermasse la sua presenza distanza confermasse la sua presenza”.

“Per questa occasione ho cercato di mettere insieme canzoni che, coi loto testi, avessero senso per la serata”, aggiunge Alessandra Amoroso. “Insieme a me c’è questo artista e questa persona meravigliosa che è Antonio. La sua esibizione a Sanremo mi ha colpito ed emozionato molto, così come vederlo in un’Arena di Verona deserta. Questa volta, invece, siamo davanti a una platea strapieno di gente: è un onore averlo qui con me”.

LEGGI ANCHE : – Marco Mengoni, allo Stadio Olimpico anche Gazzelle e Madame

“È con super piacere che salgo su questo palco, un’occasione incredibile per la gente che c’è, per l’amore che circola e per lo scopo: vogliamo sostenere concretamente i centri antiviolenza”, spiega da parte sua Elisa. “Ho con me Tommaso, sono sua super fan da anni e insieme abbiamo scelto di portare due cavalli di battaglia, dei quali uno up-tempo e uno più emozionale”.

Quindi, è il turno di Gianna Nannini che si presenta con una maglia sui cui campeggia la scritta Femininity, the trap. “È un messaggio bello, no gender in questo momento, per un’educazione alla non divisione dei ruol. Questo concerto serve anche a sensibilizzare, e questa frase è perfetta per l’occasione.”

“Sono stata attenta a non fare un set troppo malinconico ma un po’ più up”, spiega poi Giorgia. “Ho scelto brani che la gente possa cantare più un classico come Gocce di memoria, che fa da collante. Mi sono concessa brani da ballare e da cantare insieme con un salto anche nell’hip-hop con i Sottotono, i miei ospiti”.

Infine, prende la parola Laura Pausini, che racconta una testimonianza toccante: “Nella mia carriera ho avuto modo di mettermi in contatto con molte donne vittime di violenza, ed è stato molto sconvolgente per me. Finché non hai qualcuno che te lo racconta o non hai vissuto direttamente la violenza o non l’hai ascoltata dall’altro capo del telefono, sai che è una cosa grave ma non così sconvolgente. È qualcosa di ingiustificabile. Questo concerto non risolverà il problema, ma è un modo che farà rumore, sarà una forte cassa di risonanza e anche solo riuscire a sensibilizzare una, cento donne che hanno paura a denunciare noi avremo già vinto”.

Foto Kikparess

La scaletta del concerto – evento ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’

Fiorella Mannoia

Sally

Combattente

Il Peso Del Coraggio

Nessuna Conseguenza

Quello Che Le Donne Non Dicono

Generale (con Caparezza)

Vieni A Ballare In Puglia (con Caparezza)

Emma

Amami

Sarò Libera

L’amore Non Mi Basta

La Mia Città

Luci Blu (con Brunori Sas)

La Verità (con Brunori Sas)

Stupida Allegria

Io Sono Bella

Fortuna

Ogni Volta È Così

Alessandra Amoroso

Immobile

Estranei A Partire Da Ieri

Stupida

Canzone Inutile (con Diodato)

Fai Rumore (con Diodato)

Comunque Andare

Sorriso Grande

Vivere A Colori

Giorgia

Intro + Il Mio Giorno Migliore

Gocce Di Memoria

Credo

Non Mi Ami

Mastroianni (con Sottotono)

Turn Your Lights Down Low (con Sottotono)

Tu Mi Porti Su

Di Sole E D’Azzurro

Elisa

Da Sola In The Night (con Tommaso Paradiso)

Non Avere Paura (con Tommaso Paradiso)

Litoranea

Forse Sei Tu

Anche Fragile

Luce

No Hero

Together

Gli Ostacoli Del Cuore

A Modo Tuo

Gianna Nannini

Intro

L’aria Sta Finendo

Fotoromanza

Motivo (con Coez)

Come Nelle Canzoni (con Coez)

America

Latin Lover

Bello E Impossibile

Sei Nell’Anima

Meravigliosa Creatura

Laura Pausini

Invece No

Resta In Ascolto

Come Se Non Fosse Stato Mai Amore

Tra Te E Il Mare

Frasi A Metà

Scatola

Più Bella Cosa (con Eros Ramazzotti)

Io Sì

Simili

You’ve Got A Friend (brano corale)

LEGGI ANCHE : – ‘L’Ora’, intervista a Claudio Santamaria: «Serie di alto valore civile» : Revenews

I centri antiviolenza sostenuti da ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’

L’impegno delle sette protagoniste a favore dei diritti e contro la violenza nei confronti delle donne è stato costante anche nei due anni di emergenza sanitaria. Non sono mancate, infatti, azioni importanti a sostegno della causa, tra cui le donazioni di 200mila euro a favore del centro antiviolenza “Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate” (CADMI) e di 200.000 euro a favore della Fondazione Pangea Onlus per il progetto “Emergenza Afghanistan”.

Il resto dei proventi del concerto verrà erogato a sette centri antiviolenza, strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, per assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate.

Questi i sette centri scelti:

COOPERATIVA SOCIALE E.V.A. (Casal di Principe – RC)

CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO “ANGELA MORABITO” (Ardore Marina – RC)

CENTRO ANTIVIOLENZA “TELEFONO DONNA” E RIFUGIO “CASA DELLE DONNE ESTER SCARDACCIONE” (Potenza)

CENTRO DONNA LILITH (Latina)

ASSOCIAZIONE SUD-EST DONNE (Conversano – BA)

ASSOCIAZIONE LE ONDE ONLUS (Palermo)

ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA DONNA (Olbia)

Foto da Ufficio Stampa Parole e Dintorni