‘Rugby Sound Festival 2022’, tutti i protagonisti sul palco all’Isola del Castello

Torna l’appuntamento con il ‘Rugby Sound Festival’ che porta all’Isola del Castello di Legnano un ricco cartellone di eventi. Ecco il calendario 2022.

Dopo due anni di stop forzato per l’emergenza sanitaria, la musica torna all’Isola del Castello di Legnano (MI) con la nuova edizione di Rugby Sound Festival. La rassegna 2022 annuncia un calendario di dieci giorni più una data zero che porta sul palco la migliore musica del momento, da cantare e da ballare. Lo spirito, infatti, è quello della festa come nelle intenzioni originali della manifestazione, nata più di vent’anni fa per celebrare la chiusura della stagione sportiva del Rugby Parabiago.

Nel corso di due decenni, il Rugby Sound Festival ha richiamato sempre più appassionati di musica dal vivo. Non è un caso, infatti, che la manifestazione abbia cambiato location per rispondere a rinnovate esigenze logistiche e organizzative. L’attuale venue, nella cornice dell’Isola del Castello, è la casa del Rugby Sound dal 2017, coniugando la forza di aggregazione della musica con i valori e lo spirito del rugby.

Il calendario del ‘Rugby Sound Festival 2022’

Lo start è fissato per il 30 giugno (data zero) con i Lacuna Coil e l’opening affidato ai Moonlight Haze. La sera successiva è, invece, la volta di Sud Sound System con Bag a Riddim Band, Train To Roots e Vito War. Si continua il 2 luglio con il Deejay Time, mentre il 3 luglio sono attesi i Litfiba con ‘L’Ultimo Girone Tour’.

Il 4 luglio si cambia ritmo con, in un’unica serata, Paky, Shiva, Rhove e Nerissima Serpe seguiti, il5 luglio, dallo show di Gemitaiz. I Punkreas con ‘XXX e… Qualcosa Summer Tour’ celebrano il loro trentesimo anniversario di attività nella serata del 6 luglio dopo l’opening dei The Bastard Sons Of Dioniso. Irama, fra gli artisti più amati del momento, arriva sul palco di Legnano il 7 luglio.

L’8 luglio tocca, quindi, ai Subsonica, che hanno scelto il Rugby Sound Festival per il loro ‘Atmosferico Tour’. Nella stessa serata anche i Bluvertigo, che segnano il loro ritorno live con una special reunion esclusiva non solo per i fan, ma per tutti gli appassionati di musica. Si continua il 9 luglio con la Zarro Night insieme a Il Pagante e, a chiusura dell’edizione, il 10 luglio arriva Fabri Fibra con ‘Caos Live Tour’.

RUGBY SOUND FESTIVAL 2022 – PROGRAMMA (qui per info e biglietti)

30 giugno (data zero) Lacuna Coil + Moonlight Haze

+ 1 luglio Sud Sound System + Vito War + Train To Roots

+ + 2 luglio Deejay Time

3 luglio Litfiba L’Ultimo Summer Tour

L’Ultimo Summer Tour 4 luglio Paky, Shiva & Rhove – opening Nerissima Serpe

– opening 5 luglio Gemitaiz Summer Tour 2022

Tour 2022 6 luglio Punkreas XXX e… Qualcosa Summer Tour + The Bastard Sons Of Dioniso

XXX e… Qualcosa Summer Tour 7 luglio Irama Tour 2022

Tour 2022 8 luglio Subsonica Atmosferico Tour 2022 e Bluvertigo

e 9 l uglio Zarro Night con Il Pagante

uglio Zarro Night con 10 luglio Fabri Fibra Caos Live

