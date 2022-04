Ville Valo (VV), una data italiana all’Alcatraz di Milano il 2 Marzo 2023

L'album uscirà ad inizio 2023, ma intanto Ville Valo (VV) ha annunciato il tour mondiale (con unica data italiana a Milano).

VV (noto anche come Ville Valo) ha annunciato le date del tour che, nel 2023, lo porterà in Europa, UK e Nord America. In Italia, l’unica data prevista sarà a Milano – all’Alcatraz – il 2 Marzo 2023. La notizia arriva in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo Loveletting l’8 aprile. Il brano è tratto dall’imminente album di debutto – Neon Noir – che uscirà ad inizio 2023. La vendita dei biglietti partirà Lunedì 11 Aprile alle ore 10 CET.

LEGGI ANCHE: Pink Floyd, nuova musica con Andriy Khlyvnyuk dei Boombox per l’Ucraina

Ville Valo (o meglio VV)

Pochi artisti hanno lasciato il segno nella storia dell’alternative rock del 21esimo secolo come il finlandese Ville Valo. Del resto, la sua band – gli HIM – erano indubbiamente tra i gruppi più iconici del millennio. La loro musica è senza dubbio rimasta nell’immaginario di tantissimi fan in tutto il pianeta, appassionati dal carico artistico degli His Infernal Majesty.

LEGGI ANCHE: Il Concerto del Primo Maggio 2022 torna in piazza: i primi nomi del cast

«Speravamo solo di indirizzare temporaneamente il sangue dell’hard rock dalle parti più inferiori al cuore», ricorda proprio Ville Valo, primo motore degli HIM. Il gruppo sorprendentemente annunciò tuttavia un tour d’addio nel 2017. Gli HIM suonarono il loro ultimo show il 31 dicembre 2017 all’Helldone Festival.