Sziget Festival 2022: ci sono anche Justin Bieber e Calvin Harris

Sziget Festival allarga la sua line up con la seconda tornata di artisti e grandi novità per il 2022: tutte le info.

Dopo aver già confermato artisti del calibro di Arctic Monkeys, Dua Lipa e Kings Of Leon, Sziget Festival di Budapest aggiunge una seconda tornata di nomi. Tra questi Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala, Anne-Marie, Ofenbach, Sam Fender, Tourist, Folamour, Steve Aoki, Nina Kraviz, Kölsch.

Sono già in vendita i ticket da 3 o 6 giorni ad un prezzo promozionale (rispettivamente 195 € e 290 €, con campeggio base incluso) e varie opzioni Glamping per alloggiare. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.

La lista dei nomi per questa edizione 2022 punta a fornire i presupposti di una ripartenza con sold out. Non è successo spesso per una questione numerica (Sziget può ospitare oltre 100.000 spettatori al giorno), ma è accaduto nel 2014 e per le tante giornate da tutto esaurito del 2018.

Sziget Festival, c’è anche Justin Bieber

Justin Bieber inserirà il Sziget come data del suo Justice World Tour, iniziato a febbraio negli Stati Uniti, e già sold out in molte date europee. Bieber visiterà l’Isola della Libertà con i nuovi brani estratti dal suo sesto album in studio Justice, uscito lo scorso marzo. Come parte di questo secondo annuncio, spicca l’artista pop britannica Anne-Marie che si esibirà sul Main Stage. Una figura di grande rilevanza nella musica pop contemporanea, una delle più influenti con uscite discografiche che le hanno consentito di vedersi aggiudicare il disco di platino anche in Italia.

Un’aggiunta di assoluto livello è anche quella di Sam Fender. Grande amante dell’Italia con la sua dichiarazione d’amore verso la Puglia, il cantante inglese sta scalando i gradini del successo molto velocemente tra i vari riconoscimenti il premio della critica ai Brit Awards 2019. Per la parte elettronica il discorso non cambia e i DJ/producer aggiunti in un contesto a dir poco sublime come quello della venue Colosseum, sono artisti di una caratura pregiata come Nina Kraviz, Seth Troxler, lo straordinario Kölsch e l’energetico b2b di Denis Sulta e Mella Dee.

Sziget tornerà dal 10 al 15 agosto 2022. In questo momento sono disponibili un numero limitato di pass a partire da 195€.