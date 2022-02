Justin Bieber al Lucca Summer Festival 2022

Justin Bieber ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival dove si esibirà di fianco alle Mura di Lucca.

Justin Bieber al Lucca Summer Festival! I concerti estivi di Justin anticipano il suo attesissimo Justice World Tour, che include anche due concerti in Italia all’Unipol Arena di Bologna a gennaio 2023 che hanno già fatto registrare il sold out. Il tour si svolgerà da maggio 2022 a marzo 2023 e vedrà Bieber viaggiare tra 5 continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi.

Il Justice World Tour, promosso da AEG Presents, è il primo tour mondiale di Justin dal Purpose World Tour del 2016/2017. Prende il nome dall’ultimo incredibile album di Justin, Justice. Uscito ad aprile 2021, il disco è salito subito in testa alle classifiche di streaming in 117 paesi. L’album e i suoi brani hanno portato quello che era già un fenomeno globale del pop a livelli ancora più alti.

Recentemente nominato Artista dell’Anno agli MTV Video Music Awards e nominato a 8 MTV EMA Awards, Bieber rimane l’artista n.1 sia su You Tube che Spotify in tutto il mondo, cementando il suo status di più grande pop star del 21° secolo.

Questa la timeline di vendita per i biglietti del concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival:

Pre-sale Radio 105 dalle ore 10.00 di giovedì 24 Febbraio fino alle 23.59 di Venerdì 25 Febbraio.

Info e presale: www.105.net

Apertura vendita generale: Sabato 26 Febbraio ore 10.00

Info e biglietti: www.dalessandroegalli.com