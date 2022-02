Gianna Nannini, posticipata la prima parte di ‘In Teatro Tour 2022’

Gianna Nannini posticipa la prima parte del tour. Tornerà sul palco il 1° aprile 2022 al Teatro Regio di Parma.

È stata posticipata la prima parte di In Teatro Tour 2022 – la tournée italiana di Gianna Nannini – a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista. I ritardi sono dovuti in particolar modo all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive.

Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, a grande richiesta Gianna Nannini tornerà sul palco il 1° aprile 2022 al Teatro Regio di Parma. Si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

«Questa è la volta buona, io non vedo l’ora e sono certa che la vostra pazienza sarà ricompensata con un tour memorabile, vi aspetto!» afferma Gianna Nannini.

Le date di In Teatro Tour 2022

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

10 maggio: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM (validi i biglietti del 31 marzo 2022 all’Europauditorium)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Forum di Assago, Milano)

16 maggio: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (validi i biglietti del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo e del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

18 maggio: BARI – TEATRO TEAM (validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

20 maggio: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (validi i biglietti del 17 marzo 2022 al Teatro Metropolitan e del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

La data di recupero del concerto al Teatro Carlo Felice di Genova, che avrebbe dovuto tenersi il 1 marzo 2022, verrà comunicata entro il 31 maggio. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. RDS 100% Grandi Successi è radio partner del tour.

Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina.

Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.