Little Pieces of Marmelade: le date del tour invernale

Dopo un tour estivo concluso con ben 24 sold-out, i Little Pieces of Marmelade annunciano le nuove date invernali.

Dopo un tour estivo concluso con ben 24 sold-out, i Little Pieces of Marmelade sono tornati in studio – a casa – nella loro Filottrano (AN). Lì hanno iniziato il lavoro per chiudere il nuovo album, previsto per l’inizio del 2022. Veri animali da palcoscenico, adorati dal loro pubblico, ora danno già appuntamento ai fan con un nuovo tour, stavolta nei club più amati e storici del panorama nazionale.

«Dopo il bellissimo tour estivo, che grazie a voi è finito in autunno (!), ci siamo chiusi in studio. – scrivono i Little Pieces of Marmelade sui social – Non possiamo dirvi molto, per ora. Ma intanto ci siamo portati avanti il lavoro preparando questo tour che vi presentiamo oggi. Ps. Che fate stasera?».

Ecco le date:

25 Febbraio – SENIGALLIA (AN), Mamamia

4 Marzo – TORINO, Hiroshima Mon Amour

5 Marzo – MODENA, Vibra Club

10 Marzo – MILANO, Alcatraz

11 Marzo – BOLOGNA, Locomotiv Club

12 Marzo – TREVISO, New Age Club

25 Marzo – FIRENZE, Viper Theatre

2 Aprile – ROMA, Largo Venue

Biglietti del tour sono disponibili qui.

