L’iconica esibizione dei Little Pieces of Marmelade con Alberto Ferrari

Entrerà nella storia di X Factor l'esibizione dei Little Pieces of Marmelade con Alberto Ferrari dei Verdena. Il video.

I Little Pieces of Marmelade insieme a Alberto Ferrari dei Verdena. Manuel Agnelli cala l’asso che ha spiazzato tutti. Nella puntata di X Factor 2020 andata in onda il 3 dicembre, per la manche Feat in cui ogni concorrente ha potuto esibirsi con un artista già affermato, ha scelto di piazzare accanto ai suoi Little Pieces of Marmelade Alberto Ferrari, voce degli iconici Verdena – band che si concede pochissime apparizioni televisive – e loro idolo da anni. Sul palco, l’esibizione sulle note del brano Muori Delay ha convinto i giudici al tavolo e il pubblico a casa: a fine serata, infatti, per i LPOM è arrivata anche la soddisfazione della conquista della finale. Saranno tra i 4 che si giocheranno la vittoria di #XF2020 giovedì prossimo.

Il penultimo atto per X Factor 2020 ha proclamato infatti i quattro finalisti: sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P.. Saranno loro a giocarsi – giovedì 10 dicembre, in diretta su Sky e TV8 e NOW TV – la vittoria finale durante l’ultimo, attesissimo, show di questa edizione. Si è interrotto in semifinale, invece, il percorso di MYDRAMA, eliminata ieri nel corso del sesto appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto come sempre da Alessandro Cattelan. I quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – arrivano così all’ultima sfida di questa edizione con un concorrente a testa.