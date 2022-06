Taylor Swift pubblica ‘Carolina’, dalla colonna sonora di ‘Where the Crawdads Sing’

Nuovo singolo per Taylor Swift che ha pubblicato ‘Carolina’, brano dalla colonna sonora del film ‘Where the Crawdads Sing’. Ecco il videoclip.

Nel primo venerdì d’estate esce Carolina, nuovo singolo di Taylor Swift disponibile dal 24 giugno. Il brano, che segna il proseguo della collaborazione della superstar americana con il mondo cinematografico e seriale, fa parte della colonna sonora del film Where the Crawdads Sing, nelle sale d’oltreoeano dal 15 luglio. In Italia, invece, il pubblico dovrà aspettare fino al 13 ottobre.

La cantautrice racconta così il suo coinvolgimento nel progetto e la lavorazione della traccia Carolina: «Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una storia incredibile, la storia di una ragazza che viveva sempre all’esterno, ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale. La giustapposizione della sua solitudine e indipendenza. Il suo desiderio e la sua quiete. La sua curiosità e paura, tutte aggrovigliate. La sua persistente gentilezza… e il tradimento del mondo nei suoi confronti”.

“L’ho scritta da sola, nel cuore della notte, e poi insieme ad Aaron Dessner ho lavorato meticolosamente su una melodia che entrambi sentivamo sarebbe stata autentica per il tempo in cui si svolge questa storia”, conclude Taylor Swift. “Ho espresso il grande desiderio di farla sentire un giorno al mondo. Carolina è fuori ora”.

Carolina segue l’uscita di This Love (Taylor’s Version), canzone di Taylor ripubblicata dall’artista e presente nella colonna sonora di The Summer I Turned Pretty su Amazon Prime. E dopo il successo degli album folklore ed evermore, Taylor Swift è attualmente impegnata nella riscrittura di alcuni dei suoi progetti discografici passati.