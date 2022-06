Paramount+ arriva in UK e Irlanda, a settembre lo sbarco in Italia

Parata di stelle sul Blue Carpet londinese per il lancio di Paramount+, servizio premium che a settembre arriva anche in Italia.

Il Blue Carpet delle migliori occasioni è stato srotolato a Londra per il lancio di Paramount+, disponibile dal 22 giugno nel Regno Unito e in Irlanda. A ospitare la parata di stelle è stato il nuovo distretto all’Outernet London, dedicato a cultura, musica e media. Denmark Street si è, così, trasformata in un set che ha accolto volti e nomi di fama mondiale per celebrare l’accensione del servizio premium SVOD.

Paramount+ – che in Italia si accende a settembre – offre oltre ottomila ore di contenuti per la famiglia, tra film, serie TV di successo, produzioni originali e show iconici. A raccontare il palinsesto è stato Graham Norton, davanti a una platea in cui spiccavano, tra gli altri, Kevin Costner, Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Sylvester Stallone. E ancora, presenti all’appello Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Faith Hill, Tim McGraw, Bill Nighy, David Oyelowo, Michael Shannon.

Foto Getty Images da Ufficio Stampa Paramount Foto Getty Images da Ufficio Stampa Paramount

Il servizio approda in Europa dopo il recente successo registrato in Corea del Sud (dove è accessibile dal 16 giugno). E l’espansione continuerà anche in Germania, Svizzera, Austria (GSA) e Francia a dicembre, con 45 mercati previsti entro la fine dell’anno. Inoltre, Paramount+ ha svelato i programmi dei suoi originali internazionali premium, nonché i primi dettagli sui cast e l’inizio delle produzioni con MTV Entertainment Studios.

Cos’è e cosa offre Paramount+

Paramount+ è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per un pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da brand e studi di produzione di fama mondiale. Tra questi SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una grande offerta di contenuti locali di prima qualità.

Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, in Canada, America Latina, Caraibi, Paesi nordici e Australia.

Foto Getty Images da Ufficio Stampa Paramount