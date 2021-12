Chansung dei 2PM e l’addio alla JYP Entertainment: «Mi sposo»

In una lunga lettera ai fan, Chansung dei 2PM annuncia l'addio alla JYP Entertainment per creare «una nuova famiglia».

Chansung dei 2PM ha pubblicato una lunga lettera (scritta a mano!) su Instagram, in cui ha annunciato le nozze imminenti e la gravidanza della fidanzata. Ha dunque avvisato i fan la sua intenzione di lasciare la JYP Entertainment a gennaio.

Di seguito la lettera.

«Ciao, Sono Chansung dei 2PM. La fredda stagione invernale è già arrivata. Ho iniziato la mia carriera quando avevo 17 anni, e sono già passati 15 anni. Mi sono successe tante cose, e ho tantissimi ricordi. Esprimo la mia gratitudine agli HOTTEST che hanno creato ricordi preziosi. Oggi voglio comunicarvi i cambiamenti e la felicità che contraddistinguono la mia vita».

«Ho una relazione con una persona da tanto tempo. – continua Chansung – Questa persona è stata il luogo di riposo per il mio cuore instabile e un’amica con cui potevo condividere di tutto per tanto tempo. Poi è diventata la mia ragazza. Mentre preparavo e pianificavo il matrimonio con questa persona dopo la fine del servizio militare, siamo stati benedetti dall’arrivo di una nuova vita. Prima di quanto ci aspettassimo. Ora vogliamo sposarci all’inizio dell’anno prossimo. Siamo molto cauti, perché la gravidanza è solo all’inizio. Ma voglio condividere la notizia, perché penso che dobbiate saperlo per primi».

Chansung, l’addio alla JYP Entertainment

«La mia partner in questa strada verso una nuova famiglia non fa il mio stesso lavoro, quindi vi chiedo comprensione e di non rivelare chi sia. Inoltre, il mio contratto con la JYP Entertainment – con cui lavoro da 15 anni – finirà a gennaio. Ho discusso a lungo con la compagnia sulla possibilità di continuare il mio percorso e la vita con la mia nuova famiglia, e abbiamo deciso di comune accordo di non rinnovare il contratto. Ho preso questa decisione pensando al mio futuro e alle mie priorità, e la compagnia mi ha dato la sua benedizione. L’agenzia rappresenta le mie radici, sono vecchi amici, e supporteremo sempre la crescita l’uno dell’altro. Il mio percorso non è stato ancora deciso, ma comunicherò i piani per non crearvi preoccupazioni.

Vi ho dato tante informazioni oggi, e sono preoccupato di come i nostri HOTTEST potranno sentirsi con questa notizia improvvisa. Lavorerò sodo come sto facendo ora, per lasciare un segno, sia come Chansung – il membro più giovane – che come Hwang Chansung, l’attore. Grazie».