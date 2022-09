Rihanna sarà la protagonista del Super Bowl Halftime Show 2023

Un'immagine pubblicata sui social conferma che sarà Rihanna la protagonista del Super Bowl Halftime Show 2023.

È la stessa Rihanna a confermare le voci: sarà lei ad esibirsi nell’atteso Super Bowl Halftime Show. A rivelarlo – dopo l’anticipazione di TMZ – che aveva però parlato di una negoziazione in corso – è la stessa artista a mezzo social. Una semplice immagine con la sua mano che regge una palla da football. Serve altro come conferma?

LEGGI ANCHE: Rihanna è la prima eroina nazionale della Repubblica di Barbados

Secondo TMZ, però, saranno almeno due i performer dell’Halftime Show. Di conseguenza, è atteso un nuovo annuncio per capire chi affiancherà Rihanna. Di sicuro non si tratterà di Taylor Swift, il cui nome era ultimamente circolato come possibile candidata per l’evento. Stando sempre alle voci di corridoio, la Swift avrebbe però rifiutato la proposta perché intenta a registrare (a ri-registrare, in realtà) gli album di cui ha perso i diritti. E – prima di uno show come il Super Bowl – vorrebbe portare l’opera a compimento.

LEGGI ANCHE: Rihanna: il pigiama Fenty che mostra ‘il lato B’ non piace al Web

Il Super Bowl con Rihanna – il primo ad essere sponsorizzato da Apple Music – avrà luogo il 12 febbraio 2023. La notizia della presenza di Rihanna è stata ufficialmente confermata anche dalla NFL e dalla stessa Apple Music.