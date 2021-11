Rihanna è la prima eroina nazionale della Repubblica di Barbados

Il Primo Ministro Mia Mottley ha scelto Rihanna come prima eroina nazionale della Repubblica di Barbados per «lanciare un segnale».

Le isole Barbados sono ufficialmente una Repubblica e, con la fine del dominio britannico, Rihanna ne è diventata la prima eroina nazionale. Nel corso di una cerimonia storica nella capitale Bridgetown, Dame Sandra Mason – la prima presidente della Repubblica di Barbados – ha dichiarato che il vessillo della Repubblica di Barbados «è salpato per il suo viaggio inaugurale». In seguito, il Primo Ministro Mia Mottley ha incoronato Rihanna – ovviamente presente sul palco – eroina nazionale.

«A nome di una nazione grata e di persone ancora più orgogliose – ha dichiarato la Mottley – siamo qui per presentarvi l’Ambassador Robyn Rihanna Fenty designata eroina nazionale delle Barbados».

«Che tu possa continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione con le tue parole e le tue azioni», ha poi concluso con un riferimento evidente alla hit Diamonds della popstar.

Di fatto, nel 2018, Rihanna aveva ricevuto la nomina di Ambassador Straordinario e Plenipotenziario per il suo incoraggiamento verso l’educazione e il turismo nel suo paese. La Mottley, durante la cerimonia, ha poi aggiunto di aver scelto Rihanna come prima eroina nazionale per lanciare «un segnale al mondo». Tra gli altri designati il campione di cricket Garfield Sobers.