Gorillaz, il nuovo album ‘Cracker Island’ esce il 24 febbraio 2023

I Gorillaz annunciano la data di uscita del nuovo album, 'Cracker Island'. Il progetto sarà disponibile a febbraio 2023.

I Gorillaz annunciano la pubblicazione del loro nuovo album in studio dal titolo Cracker Island, in uscita il 24 febbraio 2023 su etichetta Parlophone (pre-order disponibile qui).

L’annuncio arriva in concomitanza con l’uscita dell’attesissimo nuovo brano New Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown, suonato per la prima volta dal vivo davanti a una folla di fan estasiati all’All Points East Festival di Londra all’inizio del mese. La band, per l’occasione, è stata raggiunta sul palco dai Tame Impala, il progetto musicale psichedelico del polistrumentista australiano Kevin Parker, e dal collaboratore di lunga data Bootie Brown della band hip hop alternative di South Central LA The Pharcyde.

«Cracker Island è il suono del cambiamento e il chorus del collettivo», ha dichiarato il chitarrista Noodle sul nuovo album. Russel Hobbs ha aggiunto: «Quando arriva la resa dei conti, devo essere pronto a varcare la soglia. Cracker Island ha i codici di accesso…».

Qualche spoiler arriva anche da 2D («La strada per Cracker Island non è facile da trovare perché è sott’acqua») e da Murdoc Niccals («I toni sacri di Cracker Island faranno da colonna sonora alla nostra ascesa collettiva nella nuova dimensione! UNISCITI A ME!»).

Cracker Island, l’ottavo album dei Gorillaz

Cracker Island è l’ottavo album in studio dei Gorillaz. Una raccolta di 10 brani vari, energici, e positivi, che vanta la collaborazione di artisti di fama mondiale. Tra questi Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny, Bootie Brown e Beck. Registrato a Londra e a Los Angeles all’inizio di quest’anno, l’album è prodotto dal vincitore di otto Grammy Award Greg Kurstin, dai Gorillaz e da Remi Kabaka Jr.

Da sempre con sede presso i Kong Studios di West London, Murdoc, Noodle, Russel e 2D si sono ora trasferiti a Silverlake, in California, per reclutare nuovi membri che si uniscano a The Last Cult, alla ricerca dell’unica verità per sistemare il mondo. Le notizie provenienti dal Golden State danno che Murdoc è innamorato della donna della porta accanto, Russel è incollato alla TV, Noodle sta compilando un manuale di saggezza e conoscenza, 2D è impegnato ad essere 2D.

Gorillaz, tra live e nuova musica

I Gorillaz hanno dato il via all’estate in un delirio di luci della polizia e allucinazioni con il video psichedelico ed epico di Cracker Island ft. Thundercat, uscito a fine luglio. Diretto dall’artista e co-creatore dei Gorillaz Jamie Hewlett e dal regista nominato agli Emmy Fx Goby, Cracker Island – che conduce gli spettatori in un viaggio notturno nella Città degli Angeli – ha raggiunto la Top 10 della YouTube Music Video Charts in Irlanda, UK, US, Australia e Canada. E ha ora quasi 14,5 milioni di visualizzazioni dopo averne accumulate 10 milioni in soli 10 giorni. Il video ha fatto esplodere anche l’account Tiktok della band, che ha superato i 2 milioni di follower.

Il Gorillaz World Tour 2022, partito in Sud America all’inizio dell’anno, ha visto di fatto la band entusiasmare le folle in Europa e in Australia (la prima volta dei Gorillaz in Australia dopo 12 anni) prima di uno show a Londra all’All Points East la scorsa settimana. L’11 settembre prenderà inoltre il via il tour negli Stati Uniti che durerà per i mesi di settembre ed ottobre. L’elenco completo delle date è disponibile qui.

Cracker Island, la tracklist

Cracker Island ft. Thundercat

Oil ft. Stevie Nicks

The Tired Influencer

Tarantula

Silent Running ft. Adeleye Omotayo

New Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown

Baby Queen

Tormenta ft. Bad Bunny

Skinny Ape

Possession Island ft. Beck