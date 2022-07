Alessandra Amoroso, l’iniziativa della Big Family: «Basta odio»

Dopo la bufera social che ha coinvolto l’artista salentina, la community di Alessandra Amoroso rompe il silenzio.

A una settimana dal concerto evento TUTTO ACCADE a San Siro, che ha visto Alessandra Amoroso sul prestigioso palco meneghino, la Big Family si mobilita. A convincere la fanbase dell’artista salentina è il chiacchiericcio social con tanto di polemiche varie che nelle ultime settimane ha coinvolto Sandrina. Per riassumere rapidamente i fatti, al centro della bufera che ha investito la cantante, nel momento forse più importante della sua carriera, sono stati alcuni video diventati virali in cui Amoroso si sottrarrebbe alle richieste di foto e autografi dei fan.

Decontestualizzate rispetto alle circostanze, le immagini hanno finito per attirare critiche e insulti che si sono riversati per giorni sulla cantante sulle varie piattaforme social. La stessa Alessandra, del resto, ha sentito il bisogno di dire la sua con un breve video in cui invoca l’amore come risposta a tante offese. Del resto, in almeno uno dei video ‘incriminati’ la protagonista spiega le ragioni del proprio comportamento.

Foto di Elena Di Vincenzo

Tra i motivi principali, il rispetto nei confronti degli altri fan a cui non avrebbe potuto dedicare il tempo necessario per un autografo e nei confronti degli artisti che si sarebbero di lì a poco esibiti. In un secondo caso, le parole rivolte a un fan sarebbero state ironiche e non dettate dalla volontà di offendere. Questo, però, non è bastato, e il pubblico si è letteralmente diviso tra chi si dice deluso, sorpreso o offeso.

La Big Family interviene per Alessandra Amoroso

Così, alla fine, la Big Family non ci sta più e sostiene un’iniziativa a sostegno della beniamina. “Le ultime vicissitudini hanno portato Alessandra al centro di un’insensata bufera da parte di alcuni haters”, si legge nel comunicato diffuso. La community, quindi, “non ci sta più e ha deciso di parlare: non rispondendo all’odio con altro odio, ma con l’amore”.

“Quell’amore che è stato sempre il centro di tutto, che ha dato vita a numerose iniziative benefiche”, continua la Big Family. “E che ha portato Alessandra a essere amata prima per la sua persona e poi come cantante e questo negli anni non è cambiato”.

Ad accompagnare le parole, anche un video realizzato da alcuni fan che intende spiegare “quanto Amoroso si sia sempre data anima e cuore al suo pubblico, dimostrandosi un po’ sorella, figlia e amica. Sensibile, empatica, presente. Dal primo giorno ad adesso, è un esempio per molti giovani che hanno già riempito le date del suo prossimo tour. Perché, potrebbe capitare a chiunque di trovarsi al posto suo e perché è arrivato il momento, nel 2022, di utilizzare i social per dare vita a qualcosa di costruttivo e non più distruttivo”, conclude la community.

Foto di Elena Di Vincenzo