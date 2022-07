Alessandra Amoroso scalda San Siro: «Vi porto nel mio mondo»

Primo concerto in uno stadio per Alessandra Amoroso che con ‘TUTTO ACCADE a San Siro’ emoziona la sua Big Family.

Si guarda attorno, da destra a sinistra, dal basso all’alto. E poi, di nuovo, dall’alto al basso, da sinistra verso destra, scorrendo per bene ogni fila ordinata di seggiole che coprono il prato di San Siro. Lì, sul palco, Alessandra Amoroso misura ogni centimetro del suo primo stadio, annunciato un anno fa e ora fattosi realtà. Perché, alla fine, TUTTO ACCADE.

E Sandrina, il suo pubblico – la sua Big Family –, se l’abbraccia tutto con lo sguardo e lo accarezza con la voce, partendo con tre pezzi in infilata, prima di affidare a un minuto di speech le emozioni del momento. “Che figata, benvenuti a questo primo stadio insieme”, sono le prime parole. “Non so se riuscirò a mantenere la promessa di non piangere ma una promessa ci tengo a farla. Desidero, per il tempo che verrà, farvi emozionare, pensare, piangere di gioia, innamorare ma soprattutto portarvi nel mio mondo.

“Quel mio mondo fatto di due anime, che finalmente si sono viste, prese per mano e comprese”, continua Amoroso. “In questi anni nel mondo sono successe cose incredibili, surreali e questo non può essere cancellato ma possiamo metterlo da parte. Perché quello che conta è noi, qui, adesso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Se il dubbio iniziale, vedendo la platea seduta, poteva far pensare a una partecipazione tiepida, questa idea crolla subito. Il coinvolgimento che Alessandra Amoroso sa creare è anzitutto emotivo, ed è una botta che arriva dritta fin dalla prima canzone. La Big Family c’è e si sente, eccome se si sente. In maniera educata, con rispetto e comprensione, empatia e vicinanza, voce e sentimento.

LEGGI ANCHE : – The Kid Laroi all’Alcatraz di Milano: le foto del concerto del 12 luglio

Le parole di Alessandra Amoroso durante lo show

“Quante volte mi hanno detto che non c’è l’avrei fatta, e invece stasera tutto accade qui”, continua Alessandra che durante lo show ha modo di ricordare i lavoratori dello spettacolo e di dedicare un messaggio forte. “Mi rivolgo g alle donne: non date la possibilità a nessuno di farvi sentire inferiori o non adeguate. Amatevi anche nel momento peggiore, anche quando credete di stare affrontando l’ultimo passo e circondatevi di persone positive. Non dovete nascondervi mai e piangete se volete; dovete farvi rispettate sempre e da tutti. Ma soprattutto siate libere e liberi di essere sempre quello che volete”.

Tra un cambio d’abito e l’altro (saranno cinque, in tutto, i look della serata), il passaggio al secondo palco in fondo alla platea e le coreografie con un imponente corpo di ballo, il concerto corre per oltre due ore e mezza. “La vita, abbiamo visto, è imprevedibile, le cose accadono e, a volte, noi non possiamo fare niente”, interviene ancora Amoroso prima del momento più intimo della scaletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

“Però, possiamo poi comprendere e decidere da quale parte andare. Io, anche grazie ancora di più al vostro amore, ho scelto sempre la direzione del bene, della verità e della condivisione”. E in una serata di metà estate, Sandrina con la sua Big Family lo ha pienamente dimostrato.

LEGGI ANCHE : – Eminem annuncia il nuovo greatest hits ‘Curtain Call 2’, in uscita il 5 agosto

TUTTO ACCADE a San Siro, la scaletta

AleAleAle Tutte le volte Il bisogno che ho di te Avrò cura di tutto La stessa Che sapore ha Un senso ed un compenso Canzone inutile Buongiorno Una strada per l’allegria Trova un modo Amore Puro / Difendimi per sempre con Dardust Segreto / Stella Incantevole Stupida / È vero che vuoi restare Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti Estranei a partire da ieri / Senza nuvole Tutte le cose che io so Il nostro tempo Immobile Forza e coraggio Tutto Accade A tre passi da te con i Boomdabash Mambo Salentino con i Boomdabash Karaoke con i Boomdabash Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità Vivere a colori Comunque andare Piuma Camera 209 Sorriso Grande

Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con TUTTO ACCADE TOUR. Queste le date:

29 novembre Bari , Pala Florio

, Pala Florio 2 dicembre Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 6 dicembre Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 7 dicembre Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 9 dicembre Napoli , Pala Partenope

, Pala Partenope 12 dicembre Eboli (Salerno), Pala Sele

(Salerno), Pala Sele 16 dicembre Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 17 dicembre Torino, Pala Alpitour

I biglietti per le nuove date live sono in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 15 luglio.

Foto di Elena Di Vincenzo