‘SpaghettiLand Festival’: tre nuove date

In programma tre eventi speciali a Roma, Milano, Castello di Santa Severa (RM) nel periodo giugno/settembre. Primo appuntamento a Roma/Villa Ada il 26 giugno con la presenza di Vasco Brondi, Chiello, Maccio Capatonda e tanti altri.

Spaghetti Unplugged annuncia i nuovi nomi e nuove date per la seconda edizione di SpaghettiLand: un boutique festival itinerante che toccherà Roma, Milano e Santa Severa. Per quanto riguarda la data e la location per SpaghettiLand Milano ci sarà un cambiamento: l’evento si svolgerà il 12 settembre 2022 presso il Circolo Magnolia. Confermate invece le artiste finora annunciate Ditonellapiaga, Laila Al Habash, con un tabellone musicale che sarà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane. Il 26 giugno, nella magica location di Villa Ada, si aggiungono il cantautore ed ex frontman dei “Canova” Mobrici e il nuovo talento pop soul Folcast. Tra i nomi già svelati compaiono Vasco Brondi, una delle voci più apprezzate nella scena indipendente, Chiello che porterà live il suo primo disco di successo “Oceano Paradiso” e le rivelazioni della scena indie e pop Tenth Sky, Napoleone e Kaze. Ma SpaghettiLand Roma non sarà solo musica perché a salire sul palco ci saranno anche Maccio Capatonda e Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi, una coppia dalla comicità unica e imprevedibile che presenterà in anteprima assoluta il “ XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna”: una serie di sketch, letture e improvvisazioni per un momento irripetibile in cui i due comici leggeranno (anche scambiandosi le parti) estratti dei loro libri “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” per Alessandro Gori e “Libro 2 – Racconti da mare” di Maccio Capatonda. L’ 8 settembre SpaghettiLand chiuderà in bellezza “Al Mare” sulle sponde del Tirreno, accanto all’incredibile castello di S.Severa. Il primo nome annunciato è Dargen D’Amico che presenterà il suo album “Nei Sogni Nessuno è Monogamo” che include il singolo di successo “Dove si Balla”, ma la line up anche in questo caso sarà davvero ricca. A questo cast di livello, rispettando l’identità dell’open mic più celebre d’Italia: Spaghetti darà la possibilità di esibirsi anche ad artisti emergenti.

Una palestra per le star di domani, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED. Non esistono definizioni che possono contenere in due parole quello l’evento che ha reso le domeniche di molte città un appuntamento fondamentale nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis. Come il Folkstudio negli anni 70, così da 9 anni Spaghetti Unplugged è la culla della nuova scena musicale italiana, che offre a tutti gli artisti uno spazio sul palco di un locale per poi, chissà, ritrovarli qualche anno dopo in tour nei maggiori palazzetti italiani. Il menu fisso dell’evento è sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.Negli scorsi anni, sono passati da Spaghetti: MÅNESKIN, ERLEND OYE (KINGS OF CONVENIENCE), TIROMANCINO, GAZZELLE, GIANLUCA GRIGNANI, MICHELE BRAVI, MARGHERITA VICARIO, NAYT, VIOLANTE PLACIDO, LODO GUENZI (LO STATO SOCIALE) THEGIORNALISTI, RICCARDO SINIGALLIA, GIULIANO SANGIORGI, GALEFFI, MARCO CONIDI & EDOARDO PESCE (ORCHESTRACCIA), NOEMI, MOTTA, PAOLA TURCI, ULTIMO, TRICARICO, GIANCANE, APPINO (THE ZEN CIRCUS), VIITO, PETRA MAGONI e tanti altri…

Programma:

Data di MILANO spostata il 12 settembre al Circolo Magnolia

Ditonellapiaga – Laila Al Habash + More Artist TBA

Domenica 26 giugno

ROMA – Villa Ada

Vasco Brondi – Chiello – Mobrici (new) – Folcast (new) Tenth Sky – Napoleone – Kaze

Previsto l’intervento comico di Maccio Capatonda con Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi con lo show inedito: “XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna” (new)

Domenica 8 settembre

SPAGHETTILAND AL MARE – Castello di Santa Severa (RM)

Dargen D’Amico + More Artist TBA

INFORMAZIONI:

Biglietti: https://dice.fm/

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data di Milano.

Per chi volesse chiedere rimborso per la data di Milano, può rivolgersi per info a aiuto@dice.fm / tutte le info su www.rimborso.info entro sabato 18 giugno ore 12:00

I biglietti per lo spettacolo di S.Severa sono disponibili da mercoledì 15 giugno.

26 Giugno – Villa Ada

Via Di Ponte Salario, 00199 Roma

8 Settembre – Castello di Santa Severa

0058 Santa Severa, Roma

12 Settembre – Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41,

20054 Segrate (Mi)

https://www.instagram.com/spaghettiunplugged/ – https://www.facebook.com/spaghettiunplugged/