Spaghetti Unplugged: domenica 29 maggio l’evento di chiusura

Prima dello Spaghettiland Festival previsto il 26 giugno a Villa Ada saliranno sul palco dell’Alcazar-Roma M.E.R.L.O.T., SPZ ed Emilio Stella. Spaghetti Unplugged è una palestra per le star di domani, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti e molto altro.

Domenica 29 maggio all’Alcazar Live va in scena l’evento di chiusura prima dell’estate di Spaghetti Unplugged. L’evento anticipa lo Spaghettiland Festival che si terrà il 26 giugno a Villa Ada con ospiti di livello come Vasco Brondi, Chiello, Mobrici, Tenth Sky. Sul palco saliranno M.E.R.L.O.T. , SPZ ed Emilio Stella. M.E.R.L.O.T. è un giovane cantautore classe 98. Dopo aver ottenuto dei buonissimi riscontri con la partecipazione a Sanremo Giovani 2020 e il suo percorso di singoli iniziato con Ventitrè che al momento conta più di dieci milioni di stream, ecco Tacco 9, il nuovo brano uscito per Virgin Records/ Universal Music Italia. Una penna malinconica in grado di esplorare i sentimenti della sua generazione. SPZ è un autore e producer di Roma che mischia voce, chitarra e tastiere. Nel 2021 è uscito per Undamento/Grooviglio NOI/GLI ALTRI, un EP sperimentale con chitarre graffianti e synth distorti, che si mischiano con brani dal piglio pop. Emilio Stella, classe 83, è invece un cantautore già noto nella scena indipendente romana, autore di brani sociali ed ironici che, grazie al web, lo hanno portato a ricevere l’attenzione dei media tradizionali come giornali e tv. Un menestrello moderno, in grado di spaziare dalla canzone popolare al reggae, dal folk alle ballad. Spaghetti è un open-mic che ha reso la domenica un’occasione speciale per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per nomi già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori. Il tutto condito con ospitate selezionate dei migliori volti della musica indipendente e del nuovo pop italiano.

Una palestra per le star di domani, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED. Non esistono definizioni che possano rappresentare in due parole l’evento che ha reso le domeniche di molte città un appuntamento fondamentale nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis. Come il Folkstudio negli anni 70, così da 9 anni Spaghetti Unplugged è la culla della nuova scena musicale italiana, che offre a tutti gli artisti uno spazio sul palco di un locale per poi, chissà, ritrovarli qualche anno dopo in tour nei maggiori palazzetti italiani. Il menu fisso dell’evento è sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati. Negli scorsi anni, sono passati da Spaghetti: MÅNESKIN,c ERLEND OYE (KINGS OF CONVENIENCE), TIROMANCINO, GAZZELLE, GIANLUCA GRIGNANI, MICHELE BRAVI, MARGHERITA VICARIO, NAYT, VIOLANTE PLACIDO, LODO GUENZI (LO STATO SOCIALE) THEGIORNALISTI, RICCARDO SINIGALLIA, GIULIANO SANGIORGI, GALEFFI, MARCO CONIDI & EDOARDO PESCE (ORCHESTRACCIA), NOEMI, MOTTA, PAOLA TURCI, ULTIMO, TRICARICO, GIANCANE, APPINO (THE ZEN CIRCUS), VIITO, PETRA MAGONI e tanti altri…

Informazioni

– iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

– apertura porte ore 19

– fino alle ore 20 ingresso gratuito

– ingresso dalle 20 all’1.00 10€ in prevendita su Dice (https://dice.fm/), 12€ alla porta

– dopo l’1.00 5€

Alcazar Live – Via Cardinale Merry del Val, 14b, 00153 Roma

https://www.instagram.com/spaghettiunplugged/ – https://www.facebook.com/spaghettiunplugged/