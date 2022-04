Humanoira : fuori il nuovo Ep

S’intitola Obiettivo Salvezza vol.1 ed è uscito per Infecta Suoni & Affini l’ultimo lavoro dei livornesi Humanoira. Pop, rock, cantautorato di qualità e malinconiche emozioni da ascoltare con trasporto e interesse.

Gli Humanoira tornano con un nuovo, ottimo Ep Obiettivo Salvezza Vol.1. L’album, anticipato dal singolo Ultimo Treno esce per Infecta Suoni & affini di Manuele Fusaroli (gia produttore di The Zen Circus, Nada, Andrea Miro’, Management, Criminal Jokers etc etc) che si è occupato anche del missaggio e del master del disco. Il lavoro è stato prodotto da Daniele Catalucci (Virginiana Miller, Sinfonico Honolulu, Duncan Tucano) e sarà distribuito su tutte le piattaforme musicali da Artist First. Gli Humanoira sono un gruppo musicale pop rock formatosi a Livorno e composto da Riccardo Vivaldi (chitarra e voce) e Davide “Junox106” Varriale (basso e laptop).

Obiettivo Salvezza è un’opera concepita con due approcci all’antitesi ma fisicamente vicini: pancia e cuore. Pancia, poiché nella prima stesura inconsciamente il duo non voleva correre il rischio di perdere l’impeto, il fervore creativo e l’entusiasmo tipici di una nuova avventura. La prima parte della scrittura è stata quindi di getto, istintiva, senza cercare di contestualizzare dove gli impulsi ci stessero portando. Cuore, poiché le prime bozze sono state analizzate e comprese successivamente con un processo creativo tipico delle stesure teatrali. La band ha quindi capito solo in questa fase la natura di ciò che il suo istinto aveva dettato.

Queste le parole di Riccardo e Davide sulla stesura dell’Ep: È stato un anno e mezzo in cui abbiamo riempito la nostra agenda di incontri (alcune volte intesi anche-quasi-in termine pugilistico), invaso le chat di whatsapp con idee strampalate, proposte, meme, risate, scontri su cavilli che si prendevano sempre più i propri spazi e -finalmente- emozioni. Ci siamo aperti a possibili collaborazioni, inizialmente con la diffidenza tipica di chi ha imparato ad amare qualcosa ma teme lo spreco della condivisione.

Sicuramente il lavoro più oscuro degli Humanoira, Obiettivo Salvezza, tratta tematiche complesse e altresì quotidiane, abbandonando l’ironica leggerezza che traspare nelle precedenti stesure, cedendo al sarcasmo più spietato, senza mai però lasciar cadere le emozioni nella trappola del cinismo. Trait d’union del disco tuttavia, è senza ombra di dubbio la difficoltà che nasce nel dover raccontare la propria vita ancor prima di viverla.

Nel 90% dei casi, fare un disco coi tempi che corrono, significa per i progetti a medio o piccolo budget andare incontro a situazioni in cui sarà loro dedicata la stessa attenzione riservata alle hostess durante le istruzioni d’emergenza su un volo prima della partenza. Nonostante ciò, è emozionante la sensazione di aver fatto qualcosa di vitale per noi e che questo sia “marchiato” da un’etichetta (Infecta suoni & affini), così rilevante nel panorama musicale italiano, la quale ha regalato sonorità, successi e roba che ha suonato nei nostri stereo e tutt’ora continua a girare- aggiungono gli Humanoira.

Nel 2018 dopo vari cambi di formazione e un paio di album all’ attivo che hanno portato la band a suonare in tutta Italia e in Francia, i due fondatori degli Humanoira decidono di rivoluzionare il progetto e ripartire in due, evolvendo il loro sound rock alternativo ad un pop elettronico e talvolta cantautoriale che lascia il giusto spazio ai testi ironici e profondi. L’anno dopo esce il nuovo debutto discografico degli Humanoira, un Ep di 5 canzoni dal titolo Sorrisi e Canzoni (Alka Record) che viene accolto molto positivamente da pubblico e stampa e che ridefinisce il genere musicale della band in Neo realismo pop. L’ ep Sorrisi & Canzoni porta la band ad esibirsi in un breve tour prematuramente interrotto dalla pandemia,ma che gli da comunque modo di suonare anche sul prestigioso palco dell’ Ariston di Sanremo per la finalissima di Sanremo Rock.

Dal successo di Sorrisi & canzoni scaturisce la collaborazione con Daniele Catalucci come produttore artistico e bassista del nuovo disco intitolato Obiettivo Salvezza, che racchiude 10 canzoni frutto di un lungo lavoro e che si avvale della preziosa presenza di musicisti come Rolando Cappanera alla batteria (Strana Officina), Matteo Pastorelli alla chitarra (Snaporaz), Giulio Fagiolini al piano e Asitha Fathi al violino.

In questo nuovo lavoro troviamo collaborazioni con diversi artisti: in Panna, la traccia che sarà’ il secondo singolo, e che uscirà’ in concomitanza del Vol 1 di Obiettivo Salvezza, gli Humanoira hanno collaborato con Maestro Pellegrini, chitarrista dei The Zen Circus. Il brano Guarda come dondolo, si avvale del feat. con Simone Soldani in arte “Bimbo” mentre nel brano La faccia giusta gli Humanoira hanno collaborato con Argento, una cantante della scuderia della stessa etichetta discografica.



TRACKLIST OBIETTIVO SALVEZZA vol. 1: