‘West Side Story’ in Home Video, in esclusiva una clip sull’iconico personaggio di Anybodys

In esclusiva per Revenews una clip da 'West Side Story' sul personaggio iconico di Anybodys, interpretato da Iris Menas.

Arriva finalmente in Home Video West Side Story, il film diretto da Steven Spielberg. La pellicola è tratta da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner. La pellicola – fresca di Oscar per la miglior attrice non protagonista ad Arianna DeBose – racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957.

Oggi, su Revenews, vi offriamo una clip in eslcusiva. La clip è un approfondimento sull’iconico personaggio di Anybodys e sull’interprete transgender Iris Menas, con il commento di alcuni membri del cast.

La squadra creativa del film, che unisce il meglio di Broadway e Hollywood, include Tony Kushner, che è anche il produttore esecutivo. Ma anche il vincitore del Tony Award Justin Peck – che ha ideato le coreografie del film – e il celebre direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic e vincitore del Grammy Award Gustavo Dudamel, che ha curato le registrazioni dell’iconica colonna sonora.

Le versioni Blu-Ray e UHD includono anche tanti contenuti extra inediti che trasporteranno gli spettatori direttamente dietro le quinte dei film, per scoprire retroscena, curiosità e Fun Facts con il commento del cast e dei filmmaker.