Megan Thee Stallion e Dua Lipa: esce ‘Sweetest Pie’, celebrazione delle donne

Megan Thee Stallion ha raccontato a Zane Lowe su Apple Music 1 i dettagli della collaborazione con Dua Lipa.

Megan Thee Stallion si unisce alla popstar Dua Lipa nel nuovo singolo Sweetest Pie in uscita l’11 marzo. Il brano è tratto dal nuovo album di Megan Thee Stallion, in uscita prossimamente. Rilasciato proprio nel Women’s History Month, il singolo è una collaborazione esplosiva tra due delle donne più influenti dell’industria musicale. Si tratta del primo singolo di entrambe le artiste nel 2022 e la loro prima collaborazione.

Sweetest Pie è un brano delizioso e sexy, che celebra le donne come premio, in qualsiasi forma significhi per loro. Il brano è stato rilasciato insieme al video ufficiale, diretto da Dave Meyers e prodotto da Freenjoy.

L’11 marzo Megan sarà anche ospite dell’ultimo episodio del podcast Dua Lipa: At Your Service. Dua e Megan trattano di come è nato il brano, insieme al loro attivismo, di come Megan utilizza la sua piattaforma per promuovere la protezione delle donne di colore, della necessità delle artiste di supportarsi a vicenda e dell’importanza di combattere la misoginia che ancora esiste nell’Hip-Hop e nell’industria musicale in generale. Il tutto essendo la ultimate Hot Girl.

Megan Thee Stallion ad Apple Music 1

Megan Thee Stallion ha parlato della collaborazione a Zane Lowe su Apple Music 1.

«Vedo tutti fare mashup di canzoni mie e di Dua e mi dico Dobbiamo fare una canzone. – dice Megan – Così quando l’ho contattata, le ho detto Dua, voglio davvero fare una canzone, ma devo trovare il ritmo giusto. Deve essere perfetto. Quindi non le ho mandato un brano qualsiasi. Ho aspettato fino a quando ho avuto quello perfetto. Mi sento come se entrambe fossimo giunte ad un accordo reciproco puntando a qualcosa di grande. E ora abbiamo Sweetest Pie».

«Dua è così tranquilla. – ha poi aggiunto l’artista – Quando l’ho vista per la prima volta su Instagram, non sapevo cosa aspettarmi. Non sapevo come sarebbe stata dal vivo. Ma quando l’ho incontrata, ho pensato Potremmo essere amiche!. È così cool. Ha uno spirito davvero zen ed è così dolce. E tutto ciò che non le piaceva era facilmente modificabile o risolvibile. È semplicemente alla mano, e questo mi piace molto di lei. Perché potrebbe essere una diva, ma è così umile. Siamo tutte dive a modo nostro. Ma lei è molto dolce e gentile. E sento che in questo momento non è una qualità scontata, non se ne incontrano molte».