Warner Music Italy celebra le donne con le parole di Madonna e Dua Lipa

In un video, Warner Music Italy celebra le donne di tutto il mondo attraverso le parole di Madonna e di Dua Lipa.

In occasione della giornata internazionale della donna, Warner Music Italy ha voluto celebrare le donne e le proprie artiste internazionali e italiane. Nel video, le parole – prima di Madonna nel 2016 e poi quelle di Dua Lipa nel 2018 – sono uno stimolo per una collaborazione tra donne che sia in grado, anche attraverso la musica, di creare un linguaggio capace di mettere in discussione i sistemi iniqui e richiamare pregiudizi di genere. La musica si fa cultura, intrattenimento e dialogo e contribuisce a creare parità nell’industria musicale ma non solo.

«Cosa si può dire sull’essere donna nel music business? – queste le parole di Madonna premiata come donna dell’anno ai Billboard Women Music Awards 2016 – Se sei una ragazza devi stare al gioco. Ma quale gioco? Puoi essere carina, dolce e sexy, ma non sembrare troppo intelligente, non avere un’opinione diversa dallo status quo. Come donne dobbiamo iniziare ad apprezzare il nostro valore e il valore delle altre Cercate donne forti con cui fare amicizia, con cui schierarsi, da cui imparare, da cui essere ispirate, con le quali collaborare, da sostenere e da cui essere illuminate».

E, di seguito, quelle di Dua Lipa ai Brits Awards del 2018.