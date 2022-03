Dua Lipa debutta come attrice nel film “Argylle”

Diffusa la prima immagine ufficiale del film nel quale Dua Lipa debutterà come attrice. Intanto la popstar torna l'11 marzo con il singolo "Sweetest Pie" con Megan Thee Stallion.

Dua Lipa debutta come attrice nel film di Matthew Vaughn, “Argylle”. La popstar è pronta alla prova cinematografica con una pellicola annunciata da Apple Original Films. Non c’è ancora una data di uscita, ma la star ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto dal set.

I dettagli del film con Dua Lipa

Nel primo scatto ufficiale diffuso vediamo Dua Lipa, in versione bionda, abbracciata a Henry Cavill, l’interprete di Superman nel DC Extended Universe.

“Argylle”, il film che vede Dua Lipa debuttare come attrice, è uno spy thriller diretto da Matthew Vaughn, il regista di “Kick-Ass” e della saga di “Kingsman”. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di prossima uscita scritto da Ellie Conway. La trama ruota intorno a una spia che soffre di amnesia e a cui viene fatto credere di essere uno scrittore di successo. Quando i suoi ricordi riemergono, inzierà però a vendicarsi dei suoi nemici.

Il cast

Oltre a Dua Lipa e a Henry Cavill chi vedremo nel cast del film? Nomi di primo piano come Bryce Dallas Howard, John Cena, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Rob Delaney e Samuel L. Jackson.

Un nuovo singolo con Megan Thee Stallion

Nel frattempo Dua Lipa non abbandona di certo la musica. Dopo averci tenuto compagnia per due anni con la promozione del disco “Future Nostalgia” la popstar è pronta a sorprenderci con un inedito. Si tratta di “Sweetest Pie” ed è in arrivo venerdì 11 marzo. Per questo brano Dua non sarà da sola. Con lei infatti ci sarà la rapper Megan Thee Stallion. Una coppia che sulla carta promette scintille.

Cresce nel frattempo l’attesa per le date italiane del tour di Dua Lipa. Facendo i dovuti scongiuri dovremmo vedere la popstar nel nostro Paese il 25 e il 26 maggio ad Assago, e il 28 maggio a Casalecchio di Reno. Che sia la volta buona dopo i molteplici rinvii a causa della pandemia?