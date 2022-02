Mario Biondi cancella il concerto a Mosca: «Vicinanza al popolo ucraino»

Mario Biondi annuncia la decisione presa di cancellare il suo concerto previsto a Mosca nell'ambito del suo tour internazionale.

Mario Biondi ha annunciato sui social la cancellazione del concerto previsto a Mosca.

«Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo. – scrive l’artista – Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo».

La decisione di cancellare il concerto di Mario Biondi previsto a Mosca rientra nell’ambito del suo tour internazionale. Il 5 marzo Mario Biondi partirà infatti con il suo tour internazionale organizzato da International Music e Beyond. Il tour lo impegnerà fino al 26 aprile in UK, Svizzera, Austria e Spagna per poi tornare dal 6 maggio in Italia per il tour teatrale 2022 prodotto e organizzato da Friends&Partners. Tra le tappe c’era appunto anche la Russia, ora cancellata.

Intanto, il 25 febbraio è uscito Romantic Song, il primo singolo tratto dall’album di Mario Biondi Romantic in uscita il 18 marzo.

Il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore.