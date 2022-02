GianTheo, in anteprima il video del nuovo singolo ‘Catene’

Esce venerdì 18 febbraio in digitale Catene, il nuovo brano dei GianTheo, il duo bresciano composto da Giancarlo Prandelli e Matteo Sainaghi. Scritto da Matteo Sainaghi e arrangiato da Giancarlo Prandelli, il brano Catene è ispirato alla Ginnastica Dinamica Militare Italiana. Si tratta di una disciplina sportiva che comprende esercizi che simulano i movimenti naturali della nostra vita, rinforzando i distretti muscolari che utilizziamo di più.

«Questo connubio è un messaggio specifico e chiaro. – dichiarano i GianTheo – Il corpo e la mente, dopo questi due anni, necessitano più che mai di muoversi e l’unico limite è la pigrizia».

Il videoclip di Catene vanta la regia di Mauro Cartapani ed edito da MUSICAVIVA Edizioni Musicali. Il video ha il patrocino dell’Esercito Italiano e del CSI.

«Catene viene rappresentato in questo videoclip dalla determinazione e dalla forza di volontà di chi fa di una disciplina sportiva un modo per avere un equilibrio in un mondo pieno di sregolatezze. – afferma il duo artistico – Tra eventi naturali e catene che vengono spezzate, l’obiettivo è far capire che non esistono ostacoli per ognuno di noi».

GianTheo

GianTheo è un duo artistico bresciano nato nel 2003, composto da Giancarlo Prandelli e Matteo Sainaghi. Nel corso degli anni Giancarlo Prandelli realizza produzioni per artisti del calibro di Laura Pausini, Mina, Omar Pedrini e Fausto Leali. Partecipa al programma Roxy Bar di Red Ronnie come musicista e per diversi anni collabora con la casa discografica Sugar e vanta svariate collaborazioni con Mina, Brignano, Blanco e nel 2021 collabora con Guè Pequeno pubblicando il singolo Permaloso.

Matteo Sainaghi, laureato in scienze motorie, inizia a comporre brani Rap dalla fine degli anni ’80. Nel 2014 diventa presidente e creatore della GDM – Ginnastica Dinamica Militare Italiana, società sportiva depositata al Coni, che vanta la formazione di 300 istruttori selezionati. Scrive il libro Intelligenza Motoria per la Mondadori nel 2019. Nel 2003 i GianTheo pubblicano il loro primo disco Giorno e notte. Nello stesso anno esce il singolo Tortuga, prodotto da New Music International. Il brano è la sigla del programma Pinocchio, condotto da La Pina su Radio Deejay. Nel 2017 pubblicano il loro primo singolo dal titolo Conchiglie per GNERECORDS.