Mahmood e Blanco a ‘Domenica In’: «Accanto a Elisa e Morandi eravamo in imbarazzo»

Le dichiarazioni di Mahmood e Blanco a Mara Venier a 'Domenica In'. I due artisti si dichiarano sorpresi per la vittoria.

I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, in esclusiva a Domenica In su Rai1 da Mara Venier. Mahmood e Blanco chiudono lo speciale dal Teatro Ariston, esibendosi sulle note di Brividi e con le prime dichiarazioni dopo la lunga notte di festeggiamenti.

«Da dove siete arrivati ragazzi? – chiede subito Zia Mara – Mi avete fatto stare col patema d’animo. Arrivano o non arrivano? Avete dormito. Avete recuperato?». «No, in realtà siamo andati a letto questa mattina» risponde con sincerità Mahmood.

«Siamo senza parole. – aggiunge poi Mahmood – È stato inaspettato, come avete potuto vedere dalla reazione. Ero proprio bloccato, ho guardando Blanco accanto a Elisa e Gianni Morandi. Eravamo anche in imbarazzo in realtà. Però siamo felici».

In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, domenica 6 febbraio – eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1 – è andata in onda la ventunesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale di sabato 5 febbraio e condotta con successo da Amadeus.

